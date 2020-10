Lista znajomych umożliwi sprawdzenie czy kolega gra na PS4 czy PS5

Dzięki aktualizacji od Sony, łatwo przekonasz się przy jakiej konsoli (PS5 czy PS4) znajomy spędza czas.

Poprawki zaimplementowane przez Japończyków obejmują zaprezentowanie ikony, symbolizującej konsolę na której gra osoba z naszej listy znajomych. Łatwo więc zweryfikujemy czy ktoś korzysta z PS4 czy też PS5. Miła dla oka ikonka w ciągu chwili pozwoli rozpoznać czy przyjaciel, który planował zakup nowej konsoli, już stał się jej szczęśliwym posiadaczem.

Sony przygotowuje się do premiery nowej konsoli, a tymczasem wiele nowych ciekawostek wypływa na światło dzienne. Ostatni dowiedzieliśmy się, że połączenie z internetem nie będzie wymagane by czerpać przyjemność z posiadanych tytułów w trybie single. Czasowe problemy z dostępem do sieci, nie są rzadkością, więc dobrze, że włodarze z kraju kwitnącej wiśni, pozwolą czerpać przyjemność graczom w trybie offline.

Wielu internautów uspokoiło się też na wieść, że kontrowersyjna funkcja PS5, nie powinna rodzić negatywnych emocji. Mowa o nagrywaniu rozmów graczy. Japończycy wiedzą, że wprowadzając rozwiązanie rodem z Roku 1984, strzeliliby sobie w stopę.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.