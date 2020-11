PC do grania w 4K. Konfiguracja pod Cyberpunk 2077 i Wiedźmin 4

Jakie podzespoły będą optymalne do grania w 4K? Ile trzeba wydać, by złożyć wydajny sprzęt? Oto przed Wami najlepszy zestaw PC!

Granie w rozdzielczości 4K na PC zaczyna powoli nabierać sensu. Wreszcie na rynku są dostępne podzespoły, które wspierają takową rozdzielczość i jednocześnie są w stanie utrzymać płynność rozgrywki na wysokim poziomie. I co chyba najważniejsze, aby zbudować odpowiedni zestaw komputerowy nie musimy już wydawać kilkunastu tysięcy złotych. Wystarczy tylko z rozwagą wybrać najbardziej opłacalne komponenty do komputera i złożyć sprzęt samemu, zamiast decydować się na tzw. gotowca.

Jaki dokładnie sprzęt będzie wymagany do 4K (3840 x 2160)? Będziemy bazować na wymaganiach podanych przez deweloperów popularnych gier.

GRA CPU GPU RAM HDD *Cyberpunk 2077 Intel i7-8700 /

Ryzen 5 3600X GTX 1080 Ti = RTX 2080 Super 16 GB <200 GB Red Dead Redemption II Intel i9-9900 /

Ryzen 3700X RTX 2080 Ti /

Radeon VII 16 GB 150 GB Assassin’s Creed: Valhalla Ryzen 7 3700X 3.6Ghz /

Intel i7 9700K 3.6Ghz RTX 2080 Super 16 GB 50 GB COD: Black Ops Cold War Intel i9-9900k /

Ryzen 3700X RTX 3080 16 GB 125 GB Shadow of the Tomb Raider Intel i7-8700 /

Ryzen 5 3600X RTX 2080 Ti /

Radeon VII 16 GB 40 GB Doom Eternal Ryzen 7 3700X /

Intel Core i9-9900K. Radeon VII /

RTX 2080 Ti 16 GB 50 GB Metro Exodus Intel i9-9900K /

Ryzen 3700X RTX 2080 Ti /

Radeon VII 16 GB 60 GB Resident Evil 3 Core i9-9900K /

Ryzen 3700X RTX 2080 Ti /

Radeon VII 8 GB 45 GB Wiedźmin 3 Intel i7-6700 /

Ryzen 3600 RTX 2080 16 GB 35 GB Wymagania sprzętowe do ustawień graficznych w 4K/Ultra

*CDPR nie podało jeszcze oficjalnych wymagań. Na podanych podzespołach był przeprowadzony pokaz gry w 4K.

Jeśli nie macie oporów przed grzebaniem w jednostce, to chyba czas przejść do głównego punktu tekstu, czyli listy podzespołów, które według mnie składają się na idealny zestaw do 4K w niewygórowanej cenie.

Karta graficzna – GPU:

AMD Radeon RX 6800

VRAM – 16 GB GDDR6 256-bit

Taktowanie/Boost – 1815/2105 MHz

VRAM – 16 GB GDDR6 256-bit

TBP – 250W

Cena – 2300-2400 zł

Powiem Wam szczerze, że najdłużej zeszło mi przy wyborze karty graficznej. Konkurencja jest dość spora dzięki nowej generacji RTX oraz RX. Przez wzgląd na pełne wsparcie dla technologii ray tracing, wielu graczy prawdopodobnie postawiłoby wszystkie karty na RTX 3080. Jeśli ktoś ma więcej pieniędzy to pewnie, tylko ją brać.

Aczkolwiek w tym przypadku szukałem karty, która spełnia założenia wysokiej wydajności i ekonomii zakupu. I myślę, że w tej kategorii najlepszy jest RX 6800. Zadebiutuje dopiero w grudniu, ale patrząc na porównanie mocy kart w 4K, chyba warto poczekać.

W zależności od gry RX 6800 jest o 10-15% słabszy od RTX 3080, więc mówimy tu o kilku lub kilkunastu fps-ach mniej. Jednakże karta AMD będzie znacznie tańsza – w chwili premiery zapłacimy za nią 2300-2400 zł, co daje ponad 1000 zł oszczędności.

Dodatkowo przekonuje mnie jej duża pojemność pamięci (16 GB DDR6), która bardzo przydaję się przy obsłudze tekstur w wyższej rozdzielczości. Trudno nie zauważyć również innej zalety RX 6800, czyli dość niski pobór energii. W porównaniu do RTX 3080, TBP jest niższe o 70W (320 vs 250W).

Warto podkreślić, że nowa generacja kart AMD także zostanie wyposażona w rdzenie RT. Według zapowiedzi producenta skorzystamy z technologii ray tracing w niektórych grach (np. w Cyberpunk 2077), a ich lista na pewno będzie się powiększać.

Procesor – CPU:

AMD Ryzen 5 5600X

Taktowanie/Turbo – 3.7 GHz/4,6 GHz

Liczba rdzeni – 6 rdzeni/12 wątków

Cena – 1500 zł

To najtańszy model nowej generacji procesorów Zen 3. Na tle konkurencji jego 6 rdzeni wypada pozornie słabo, ale wystarczy obejrzeć kilka testów przeprowadzonych w rozdzielczości 4K, by przekonać się, że nie jest to typowa budżetówka. Dzięki wysokiemu, bazowemu taktowaniu 4,6 GHz oferuje niemal identyczną wydajność w grach co i7-10700K, który jest droższy średnio o 300 zł.

Co więcej, taki 10 rdzeniowy i9-10900 za 2100 zł jest tylko nieznacznie lepszy od Ryzena 5 5600x (różnica to średnio kilka kl/s), więc nie ma sensu przepłacać. To może za dużo powiedziane, lecz mam wrażenie, że gierki są lepiej zoptymalizowane pod wyższe taktowanie niż pracę na wielu rdzeniach, toteż Ryzen trochę nadrabia swoją bazową mocą rdzeni.

Pamięć RAM:

G.Skill RipjawsV 16GB (2x8GB) DDR4

Taktowanie – 3600 MHz CL18

Cena – 350 zł

Z pamięcią RAM sprawa jest dość prosta. Jeśli nie będziemy mieli odpalonych w tle niepotrzebnych programów, to 16 GB w zupełności wystarczy. W tym przypadku rekomenduje dość popularny model G.Skill Ripjaws z taktowaniem 3600 MHz z opóźnieniem CL18. Tak naprawdę to może być każda inna marka, bowiem między kościami pamięci (o tych samych parametrach) nie ma zauważalnej różnicy w wydajności.

Gry nie powinny zapchać 16 GB RAM, aczkolwiek mając te 300 zł więcej w budżecie można zastanowić się nad dołożeniem drugiej partii kości o pojemności 16 GB. Jest to rozwiązanie przede wszystkim dla osób lubujących się w nagrywaniu swoich gameplayów i edycji wideo. Tylko pamiętajcie o tym, by łączyć RAM w tzw. dual channel lub quad channel. Kosteczki zawsze lepiej działają w parzystej liczbie sztuk.

Płyta główna:

MSI MPG B550 GAMING PLUS

Gniazdo – Socket AM4

Maks. pamięci – 128 GB (OC do DDR4-4400 MHz)

Porty: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1, , 2x M.2, 6 x SATA 6 Gbps

Cena – 600 zł

Za każdym razem mam mały problem z doborem właściwej płyty głównej, bo modeli jest po prostu za dużo. Jest jednak kilka rzeczy, na które warto zwracać w nich uwagę. Raczej nie będę wspominać o rodzaju Socketu, gdyż należy dobierać płytę do CPU, a nie na odwrót. Przede wszystkim powinno interesować nas wsparcie dla taktowania RAM. Druga sprawa to solidna sekcja zasilania, dostępność gniazd dla szybkich dysków oraz liczba złączy USB.

Mój wybór padł na płytę MSI, bo ma wszystko, czego nam potrzeba – obsługa pamięci do 4400 MHz z profilem OC, 8 złączy USB (w tym 3x USB 3.2), 2 gniazda dla dysków M.2 (jedno PCIe 4.0 x4) i 6x SATA. Jako dodatek można zaliczyć wsparcie dla technologii AMD CrossFireX do łączenia kart graficznych czy też podświetlenie LED.

Alternatywą dla MPG B550 GAMING PLUS może być Gigabyte B550 AORUS ELITE lub TFU GAMING B550-PLUS. Na chwilę obecną są droższe o kilkadziesiąt złotych od MSI, ale gdyby ceny zmieniły się w przyszłości, to macie kilka opcji.

Dyski:

Crucial MX500 500GB 2,5″ (na system)

Crucial MX500 1TB 2,5″ (na gry)

Maks. prędkość odczytu / zapisu – 560 MB/s / 510 MB/s

Cena – 260 zł + 505 zł

Od razu powiem, żebyście zapomnieli o istnieniu dysków talerzowych. Potrafią spowalniać gry nawet w rozdzielczości FHD, a co dopiero w 4K. I to nie tylko w ramach wczytywania lokacji, ale też obniżając ich płynność działania. Oczywiście nie znaczy to, że musimy rzucać się jak wariaci na dyski NVMe. W moim przekonaniu na razie są niepotrzebne. Najlepiej zbudować swój magazyn na dyskach SSD 2,5′ o interfejsie SATA III.

Jaki dysk w tym segmencie będzie najlepszy? Twój komp wybierałby Crucial MX500, ewentualnie Samsung 860 Evo, jednak ten drugi podwyższy nasz budżet o kilkadziesiąt złotych. W przypadku Cruciala możemy liczyć na dobre prędkości odczytu i zapisu danych na poziomie 560/510 MB/s.

Osobiście polecam zakup nie jednego, a dwóch dysków o pojemnościach 500 GB i 1 TB. Ten mniejszy zarezerwowałbym na instalację systemu operacyjnego i pozostałego oprogramowania, natomiast na „terówce” przechowywałbym gry. 1 TB na gry to taki mus, bowiem zwróćcie uwagę na aktualne wymagania nowych produkcji – COD: Cold War w 4K zajmie 125 GB, RDR 2 150 GB… Lepiej mieć mały zapasik na dysku, prawda?

Chłodzenie CPU:

SilentiumPC Fortis 3

500 – 1400 obr./min.

Głośność max : 22 dB

Cena – 150 zł

Początkowo myślałem, by dodać do listy chłodzenie wodne. To nie jest jednak do końca dobry pomysł. Systemy all-in-one są wygodne w instalacji i użytkowaniu, ale niezbyt przyjemne w konserwacji, o czym nie wspominają zbyt często producenci. Są również droższe od tradycyjnych coolerów CPU, więc bez cienia wątpliwości zarekomendowałbym do Ryzen 5 5600X chłodzenie SilentiumPC Fortis 3.

To prawdopodobnie najlepsze chłodzenie w stosunku cena/wydajność. Odznacza się cichą pracą wentylatora (maksymalnie do 40 dB na pełnych obrotach) i dobrym odprowadzaniem ciepła z płytki CPU. Choć nie zapominajmy, że temperatura pracy procesora zależna jest również od zastosowanej pasty termoprzewodzącej. Dlatego obowiązkowo dokupcie np. Thermal Grizzly Kryonaut lub Artic MX-2 i prawidłowej zaaplikujcie na procesorze.

[Źródło: X-kom] Fortis 3 z Ryzen 5 3600

Zasilacz:

SILENTIUMPC Vero L3 Bronze 700W

Sprawność – 90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu.

Cena – 260 zł

O zasilaczu chyba nie trzeba długo się rozpisywać. Musi on zapewnić odpowiednią ilość energii dla całego zestawu i gwarantować bezpieczeństwo. Mając na pokładzie Ryzen 5 5600X oraz RX 6800 można wyliczyć, że tylko one pod obciążeniem będą wymagać około 430W. Przy 82% sprawności zasilacza z certyfikatem Plus Bronze będziemy potrzebować przynajmniej 600W, ale delikatna nadwyżka nam nie zaszkodzi. Wręcz przeciwnie, warto zainteresować się mocniejszym zasilaczem, bo nigdy nie wiadomo, czy za 2-3 lata nie zmienimy chociażby procesora.

Pierwotnie chciałem wrzucić do zestawu Corsair V650 za 230 zł, ale wyczaiłem, że za 30 zł więcej jest dostępny SilentiumPC Vero L3 700W. Przy takiej różnicy w cenie nawet nie trzeba kalkulować. Będzie on idealny, gdy w pewnym momencie postanowimy zmodernizować cały komputer, a nawet zmienić na nowa platformę. Wówczas odejdzie nam koszt zasilacza, bo 700W wciąż będzie wystarczające.

Obudowa:

SilentiumPC Signum SG1M TG Pure Black

2 wentylatory Sigma HP 120 mm

Pełny zestaw filtrów przeciwkurzowych

Panel boczny ze szkła hartowanego

Cena – 180 zł

Aby zamknąć nasz zestaw w jak najniższej kwocie musimy zrezygnować z bajeranckich obudów z LED-ami i postawić na standardowe, acz przyjemne dla oka SilentiumPC Signum w wersji czarnej. Jest tu odpowiednio dużo przestrzeni dla instalacji długiej karty, chłodzenia CPU o wysokości do 16 cm ( w sam raz na Fortis 3) i kilku dodatkowych wiatraków. Aczkolwiek w niniejszym modelu otrzymamy już przyzwoite 2 wirniki oraz filtry przeciwkurzowe, więc praktycznie nie musimy niczego dokupywać.

Po złożeniu komputera będziemy mogli podziwiać jego pracę przez boczny panel, wykonany z hartowanego szkła.

Łączny koszt zakupu komputera

Pewnie już na oko obliczyliście cenę złożenia PC ze wszystkimi wymienionymi podzespołami. Tutaj potwierdzę Wasze obliczenia. Na komputer do grania w 4K z RX 6800, Ryzen 5 5600X i z resztą części na chwilę obecną wydalibyśmy około 6100 zł. Oczywiście można zejść w dół z ceną, o ile macie już np. obudowę, dyski SSD lub kości DDR4 z poprzedniego PC.

Abstrahując od ceny, jest to zestaw, który pozwoli Wam bez kompromisów grać w aktualnie najbardziej wymagające tytuły jak Red Dead Redemption 2, AC: Valhalla, Gears 5, Shadow of the Tomb Raider, a w niedalekiej przyszłości Cyberpunk 2077, Resident Evil: Village czy też Vampire the Masquerade: Bloodlines 2. Oczywiście mowa o gierczeniu w rozdzielczości 4K i ustawieniach wysokich, ze średnią liczbą 45-60 kl/s.

Według Was 4K za 6K to dużo, czy mało?

Grzegorz Rosa