Wizjonerski reżyser oficjalnie stworzy nowego Jamesa Bonda

James Bond wraca na duży ekran i to w naprawdę wielkim stylu. Amazon MGM Studios ogłosiło, że kolejnym reżyserem przygód Agenta 007 będzie nie kto inny jak Denis Villeneuve. Jeśli kojarzysz jego nazwisko z Diuną, Blade Runnerem 2049 czy Arrival, to wiesz już, że możemy szykować się na widowisko z najwyższej półki.

James Bond dostał reżysera

Villeneuve nie ukrywa emocji. W oświadczeniu przyznał, że James Bond to dla niego postać niemal święta. Dorastał z tymi filmami, oglądając je z ojcem od czasów Seana Connery’ego. Teraz ma okazję opowiedzieć własną historię w tym uniwersum i, jak podkreśla, zamierza zarówno uhonorować tradycję, jak i otworzyć furtkę dla nowych misji. Obok niego na pokładzie znaleźli się producenci Amy Pascal i David Heyman, a funkcję producentki wykonawczej objęła Tanya Lapointe.

Amazon również nie kryje ekscytacji. Mike Hopkins, szef Prime Video i Amazon MGM Studios, uznał Villeneuve’a za jednego z najwybitniejszych filmowców współczesnego kina. Przywołał jego wyjątkowe umiejętności tworzenia wciągających światów i złożonych postaci, czego najlepszym przykładem są sukcesy Diuny i Arrival.

Denis Villeneuve to reżyser, który wie, jak stworzyć kino epickie, ale też osobiste. Wystarczy spojrzeć na jego dorobek: od Sicario i Prisoners, przez Arrival, po dwuczęściową Diunę, która zdobyła w sumie osiem Oscarów i ponad 700 milionów dolarów przychodu tylko za drugą część. Co więcej, jego ostatnie filmy regularnie zgarniają nominacje do najważniejszych nagród filmowych, a trzy z nich walczyły o statuetkę dla najlepszego filmu roku.

Villeneuve przejmuje stery w kluczowym momencie. Po przejęciu MGM przez Amazona i utworzeniu wspólnego przedsięwzięcia z Barbarą Broccoli i Michaelem G. Wilsonem, Amazon MGM Studios ma teraz pełną kontrolę kreatywną nad marką James Bond. To oznacza, że nowa era 007 właśnie się zaczyna. Tylko… kto w końcu wcieli się w tę kultową rolę?

Źródło: Amazon