Idealna gra za darmo do kooperacji. Pobierzecie ją na Steam

Na Steam można wyhaczyć mnóstwo świetnych gier, niekiedy za bezcen lub kompletnie bezpłatnych. Nasza dzisiejsza propozycja jest właśnie jedną z nich. In Season to gra za darmo idealna do kooperacji. Jeżeli macie kompanów głodnych interaktywnej zabawy, to ta produkcja na pewno przypadnie im do gustu!

Gra za darmo do kooperacji – In Season na Steam

Gra za darmo jest fajna, a wspólna zabawa ze znajomym? To coś jeszcze lepszego – i taką propozycję mamy dla was tym razem. Chodzi o grę In Season, czyli nową produkcję dostępną na Steam zupełnie za darmo. Rozgrywka to… Cóż, w dużym skrócie chodzi o sadzenie i zbiory wspólnie z drugą osobą. Cały proces musi być robiony w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu zarobimy wystarczająco, aby dotrwać do kolejnego sezonu.

Gra oferuje dwa tryby rozgrywki – solo oraz ze znajomymi (do 5 graczy jednocześnie lokalnie).

Grę pobierzecie poniżej:

Co powiecie na taką grę do zabawy ze znajomymi?

Źródło: Steam