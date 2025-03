Wszystkie kody do GTA IV – PC, Xbox, PlayStation. Kody na zdrowie, policję, auta itp.

Przygotowaliśmy dla was wszystkie kody do GTA IV na wszystkie platformy. PC, PlayStation, Xbox – tutaj znajdziecie wszystkie cheaty do gry. Kody na policję, zdrowie, uzbrojenie, auta i wiele innych. Pora na zupełnie nową zabawę w tej świetnej grze sprzed lat.

GTA IV – Rockstar pokazał, jak się to robi

GTA IV przeniosła graczy do niezwykle szczegółowego i realistycznego świata Liberty City, inspirowanego Nowym Jorkiem. Miasto tętniło życiem – na ulicach roiło się od pieszych, samochodów, a nawet ptaków. Każda dzielnica miała swój unikalny charakter, odmienną architekturę i wyjątkowych mieszkańców. Co więcej, niezwykle zaawansowany model fizyki pojazdów oraz realistyczne interakcje z otoczeniem sprawiały, że rozgrywka była bardziej immersyjna niż w poprzednich częściach serii. Co więcej, mam wrażenie, że nawet GTA V nie udało się osiągnąć poziomu głębi i szczegółowości, który oferowała historia Niko Belica. Jasne, piątka to wielka i niesamowita gra — ale bez takiego klimatu.

Gra wyróżniała się także swoim mrocznym, niepowtarzalnym klimatem, który odcinał się od bardziej satyrycznych odsłon serii. Liberty City spowite neonami, deszczowe ulice i melancholijna muzyka tworzyły wyjątkową atmosferę. Ścieżka dźwiękowa, składająca się z licznych stacji radiowych, oferowała szeroki wybór gatunków – od rocka i hip-hopu po elektronikę. Dodatkowo błyskotliwe dialogi oraz pełne ironii i humoru komentarze mieszkańców miasta sprawiały, że świat gry wydawał się niezwykle autentyczny.

Mimo swojego wyjątkowego charakteru GTA IV z czasem popadła w pewne zapomnienie – a to naprawdę duża strata. Jeśli podobnie jak my wciąż darzycie tę grę ogromnym sentymentem, mamy dla was coś specjalnego. Oto pięć powodów, dla których GTA IV to najlepsza odsłona w historii serii.

Przed korzystaniem – kody do GTA IV

Zanim zdecydujecie się na wpisywanie kodów w GTA IV, warto mieć na uwadze, że ich użycie może skutkować zablokowaniem możliwości zdobywania trofeów i osiągnięć. Oznacza to, że jeśli skorzystacie z kodów, możecie stracić szansę na ich odblokowanie, nawet jeśli będziecie wykonywać wszystkie wymagane wyzwania. Dla graczy, którym zależy na zdobyciu pełnej kolekcji osiągnięć, może to być spore rozczarowanie. Dlatego przed wpisaniem jakiegokolwiek kodu dobrze jest się upewnić, czy nie wpłynie to negatywnie na wasz postęp w grze.

Aby uniknąć przykrych niespodzianek, najlepiej podejść do tematu strategicznie. Jeśli chcecie cieszyć się grą w pełni i odblokować wszystkie trofea, rozsądnie będzie wstrzymać się z używaniem kodów aż do momentu, gdy ukończycie główną rozgrywkę i osiągnięcia nie będą miały już dla was znaczenia. Dopiero wtedy możecie swobodnie korzystać z cheatów bez obaw o utratę postępów.

Kody w GTA IV to świetny sposób na zabawę i eksperymentowanie z grą, jednak warto stosować je świadomie. Wykorzystanie ich w odpowiednim momencie pozwoli wam w pełni cieszyć się zarówno zdobywaniem osiągnięć, jak i beztroską rozgrywką z użyciem ułatwień.

Wszystkie kody do GTA IV – podstawowa wersja gry

Na pierwszy ogień kody do GTA IV w wersji podstawowej gry. W tym wypadku mamy do czynienia z zestawem podstawowych kodów, wśród których znajdziemy te na zdrowie, policję, bronie czy auta.

482-555-0100 – pełne zdrowie i amunicja

– pełne zdrowie i amunicja 362-555-0100 – pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”)

– pełne zdrowie i pancerz (kod blokuje jedno z osiągnięć „Finish Him”) 486-555-0150 – postać otrzymuje zestaw standardowej broni

– postać otrzymuje zestaw standardowej broni 486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw najlepszych broni

– postać otrzymuje zestaw najlepszych broni 267-555-0100 – poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”)

– poziom „Wanted” spada do zera (kod blokuje jedno z osiągnięć „Walked Free”) 267-555-0150 – zwiększa poziom „Wanted”

– zwiększa poziom „Wanted” 468-555-0100 – zmienia pogodę w grze

– zmienia pogodę w grze 359-555-0100 – wezwanie śmigłowca Annihilator

– wezwanie śmigłowca Annihilator 938-555-0100 – wezwanie łodzi Jetmax

– wezwanie łodzi Jetmax 625-555-0100 – wezwanie motocykla NRG-900

– wezwanie motocykla NRG-900 625-555-0150 – wezwanie motocykla Sanchez Motorrad

– wezwanie motocykla Sanchez Motorrad 227-555-0100 – wezwanie samochodu FIB Buffalo

– wezwanie samochodu FIB Buffalo 227-555-0175 – wezwanie samochodu Comet

– wezwanie samochodu Comet 227-555-0147 – wezwanie samochodu Turismo

– wezwanie samochodu Turismo 227-555-0142 – wezwanie samochodu Cognoscenti

– wezwanie samochodu Cognoscenti 227-555-0168 – wezwanie samochodu Super GT

DLC – wszystkie kody do GTA IV: The Lost and the Damned

Teraz czas na pierwsze z DLC, czyli The Lost and the Damned. To nowy zestaw kodów, dzięki któremu przywołacie pojazdy dodane w tym konkretnym rozszerzeniu.

245-555-0100 – wezwanie motocykla Innovation Chopper

– wezwanie motocykla Innovation Chopper 245-555-0150 – wezwanie motocykla Hexer Chopper

– wezwanie motocykla Hexer Chopper 245-555-0125 – wezwanie motocykla Double T Custom

– wezwanie motocykla Double T Custom 245-555-0199 – wezwanie motocykla Hakuchou Custom

– wezwanie motocykla Hakuchou Custom 826-555-0100 – wezwanie samochodu Slamvan

– wezwanie samochodu Slamvan 826-555-0150 – wezwanie samochodu Gang Burrito

DLC – wszystkie kody do GTA IV: The Ballad of Gay Tony

Drugi dodatek, a zatem i drugi zestaw kodów. Ten jest zdecydowanie ciekawszy od poprzedniego, bo zawiera takie szaleństwa, jak na przykład wybuchowe pięści dla naszej postaci. Ba, nawet wybuchowe naboje do karabinu znajperskiego.

486-555-0100 – postać otrzymuje zestaw broni

– postać otrzymuje zestaw broni 276-555-2666 – postać otrzymuje wybuchowe pięści

– postać otrzymuje wybuchowe pięści 486-555-2526 – postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie

– postać otrzymuje wybuchowe naboje snajperskie 625-555-3273 – wezwanie roweru Vader

– wezwanie roweru Vader 625-555-0200 – wezwanie roweru Akuma

– wezwanie roweru Akuma 938-555-0150 – wezwanie łodzi Floater

– wezwanie łodzi Floater 359-555-2899 – wezwanie helikoptera Buzzard

– wezwanie helikoptera Buzzard 359-555-7272 – wezwanie spadochronu

– wezwanie spadochronu 272-555-8265 – wezwanie wozu opancerzonego APC

– wezwanie wozu opancerzonego APC 227-555-9666 – wezwanie samochodu Bullet GT

Dobra zabawa gwarantowana

Po co są kody do GTA IV? Cóż, to specjalne narzędzia przygotowane przez twórców, które pomagały im testować różne opcje i elementy gry przed wydaniem. Po premierze znalazły się już w rękach graczy i, podobnie jak w przypadku innych gier z serii, pozwalają poznawać inne oblicza rozgrywki w tej popularnej produkcji. Czy korzystanie z nich podczas zabawy jest dozwolone? Zdecydowanie tak – mowa przecież o wykorzystywaniu cheatów podczas rozgrywki jednoosobowej. Nasze dodatkowe „perki” wynikające z używania kodów nie psują niczyjej zabawy, a jedynie ułatwiają to nam samym.

Dlatego korzystanie z kodów nie powinno dla nikogo stanowić problemu. O ile cheaty w rozgrywkach sieciowych są oczywiście niedozwolone, tak podczas przygody w trybie jednoosobowym nie ma z tym kłopotu. Kody mogą pozwolić nam uporać się z trudniejszymi etapami, pokonać wielu przeciwników jednocześnie czy podreperować zdrowie w kluczowym momencie. Jeżeli gra sprawia wam jakieś trudności, to lista kodów na pewno wam pomoże. Dobrej zabawy!

