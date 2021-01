Hollow Knight: Silksong – Team Cherry szykuje hit. Nowe informacje o grze

W sieci pojawiły się nowe informacje o Hollow Knight: Silksong. Deweloperzy z Team Cherry tworzą pełnoprawny sequel swojego hitu.

Hollow Knight był sporym, bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Metroidvania z elementami gier souls-like przyjęła się bardzo dobrze nie tylko wśród miłośników indyków, ale też bardziej niedzielnych graczy.

Nic dziwnego, że sequel gry – Silksong – jest tak bardzo wyczekiwany. Gra ma skupiać się na postaci Hornet, którą możemy kojarzyć z pierwszej części. Twórcy zapowiadają, że otrzymamy więcej podobnej rozgrywki, jednak z kilkoma istotnymi nowościami. Świeże rozwiązania zostały wspomniane w najnowszym wydaniu magazynu Edge.

Hornet jest dużo szybsza i bardziej zwinna od Rycerza. Rozgrywka nią będzie wyglądała więc nieco inaczej, co ucieszy osoby, które narzekały na momentami dość powolne tempo akcji w Hollow Knight.

Twórcy zadbali też o zróżnicowanie. Silksong ma oferować więcej różnorodnych przeciwników i lokacji, co było dość sporą wadów pierwszej gry. Choć otoczenie prezentowało się przepięknie, to prezentowało spójny, choć momentami nużący styl.

Jeśli Hollow Knight był dla Was zbyt prosty, to nie mamy dobrych wieści. Poziom trudności w Silksong ma być bliźniaczo podobny, co może zarówno cieszyć, jak i rozczarowywać.

Warto wspomnieć, że Hornet ma być znacznie bardziej rozmowna względem Pustego Rycerza. To miła nowość w stosunku do poprzedniej gry Team Cherry.

Nie znamy dokładnej daty premiery Hollow Knight: Silksong. Więcej konkretów poznamy najpewniej jeszcze w tym roku.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.