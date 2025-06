Specjalne DLC za darmo do Hell Let Loose na Epic Games Store i Steam

Nowa zawartość do Hell Let Loose za darmo! Specjalny letni pakiet bojowy dostępny na Steam i Epic Games Store bez potrzeby wydawania ani złotówki.

Gracze Hell Let Loose mogą teraz zgarnąć darmowy dodatek z nowym mundurem. Summer Warfare Pack można odebrać bez opłat, ale tylko przez ograniczony czas.

Nowy mundur i prezent dla społeczności Hell Let Loose

Hell Let Loose to realistyczny FPS osadzony w realiach II wojny światowej, który stawia na duże mapy, drużynową współpracę i taktykę. Gra zdobyła spore grono oddanych graczy, szczególnie po tym, jak jakiś czas temu była rozdawana za darmo na Epic Games Store. Teraz twórcy wracają z kolejnym prezentem. Tym razem dla wszystkich aktywnych żołnierzy cyfrowego frontu.

Summer Warfare Pack, czyli Letni pakiet bojowy, to drobny, ale przyjemny dodatek kosmetyczny. W jego skład wchodzi nowy mundur piechoty armii USA – klasyczny zestaw bojowy M1943, zaprojektowany z myślą o letnich warunkach. Pakiet dostępny jest zarówno na Steam, jak i na Epic Games Store, i można go przypisać do konta zupełnie za darmo.

To kolejny ukłon twórców w stronę społeczności Hell Let Loose. Wcześniej rozdawali już grę w ramach większych promocji, teraz dorzucają coś dla tych, którzy zostali na froncie. Dodatki kosmetyczne nie wpływają na rozgrywkę, ale pozwalają wyróżnić się na tle reszty drużyny, zwłaszcza gdy walka toczy się w błocie, krzakach i piasku.

Jeśli grasz w Hell Let Loose albo planujesz wrócić – zgarnij ten pakiet, póki jest dostępny. Nie kosztuje nic, a zawsze miło mieć coś ekstra w ekwipunku.

Źródłó: Reddit