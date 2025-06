GTA VI mogło mieć zupełnie inną fabułę. Twórcy mieli 3 inne pomysły

Nowe doniesienia zza kulis prac nad Grand Theft Auto VI sugerują, że produkcja przeszła przez wyjątkowo trudny etap kreatywny. Według niepotwierdzonych, ale szczegółowych przecieków, Rockstar miał opracować aż trzy różne wersje fabularne gry i żadna z nich nie przeszła przez sito Take-Two. Ostatnia próba miała zakończyć się w 2019 roku, co rzekomo przyczyniło się do odejścia Dana Housera, głównego architekta narracji w serii.

Sprawdź także: GTA VI niczym growe Spotify. Szykuje się kompletna rewolucja

GTA VI rebootowane 3 razy

Pierwszy scenariusz GTA VI miał być detektywistycznym thrillerem z trzema protagonistami i był rozwijany aż do końca 2016 roku. Choć pomysł miał spory potencjał, wydawca uznał go za zbyt mroczny i niespełniający ich oczekiwań. Kolejna wersja skupiła się na dwójce bohaterów. Tym razem policjantce i pomocniku przemytników narkotyków, który miał być równie szalony co Trevor z GTA V. Mimo że projekt rozwijano przez 18 miesięcy, również został anulowany.

Trzecia fabularna próba zmieniła policjantkę na czarnoskórego weterana wojennego, który po wyjściu z więzienia stacza się w świat przestępczy. Ten wątek również nie przypadł do gustu Take-Two i projekt został ostatecznie porzucony w marcu 2019 roku. Wtedy Dan Houser miał tymczasowo zrezygnować z funkcji wiceprezesa ds. kreacji, a niedługo później całkowicie odszedł z firmy.

Co ciekawe, to wszystko spina się z wcześniejszymi doniesieniami o projekcie „Americas”, czyli roboczej nazwie GTA VI. W tamtej koncepcji przewidziano rozgrywkę w kilku miastach i z kilkoma bohaterami, ale ostatecznie wizja ewoluowała do duetu Jasona i Lucii, z którymi mamy obecnie do czynienia.

Warto oczywiście pamiętać, że źródło tych informacji nie jest pewne i należy do nich podchodzić ostrożnie. Niemniej jednak, jeśli rzeczywiście Rockstar próbował aż trzech różnych podejść do scenariusza, wiele to tłumaczy. Zwłaszcza dlaczego nowe GTA powstaje tak długo i dlaczego jego premiera planowana jest dopiero na 2026 rok.

Źródło: Insider-Gaming / Tech4Gamers