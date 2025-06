Nowy zwiastun GTA VI to nie tylko pokaz technicznych możliwości Rockstar Games. Według fanów, to także ukryta wiadomość: ktoś bliski naszym bohaterom ma własny plan – i niekoniecznie jest po ich stronie.

GTA VI i wielki zwrot fabularny? Fani poszukują oznak

Im bliżej premiery gry GTA VI, tym bardziej Rockstar staje się milczący. Brakuje szczegółowych informacji o fabule, wywiadów oraz przecieków z wiarygodnych źródeł. Mimo to, fani dostrzegają więcej, niż mogłoby się wydawać. Społeczność Reddit po raz kolejny wzięła sprawy w swoje ręce. Użytkownik RogerRoger63358 na forum r/GTA6 opublikował teorię, która zyskuje na popularności. Twierdzi on, że Raul Bautista, charyzmatyczny przestępca widoczny w zwiastunie, może… zdradzić Lucię i Jasona, głównych bohaterów gry. Czy to brzmi jak chwytliwy nagłówek? Być może. Wystarczy jednak rzucić okiem na przeszłość.

To nie pierwszy raz, kiedy Rockstar mógł przemycić kluczowe elementy fabularne w swoich trailerach. W GTA IV, scena z Niko bijącym przypadkowego typa okazuje się konfrontacją z Darko – najważniejszym celem jego podróży. W Red Dead Redemption 2, moment, w którym chory Thomas Downes pluje na Arthura, zapowiada tragiczną chorobę głównego bohatera. Ba, nawet w GTA V, scena z Trevorem kopiącym faceta to tak naprawdę brutalne spotkanie z… Johnny’m Klebitzem z The Lost and Damned. Rockstar ma styl – ukrywa dramaty w zasięgu wzroku. I wygląda na to, że znowu to zrobiło.

W zwiastunie GTA VI Raul ukazuje się jako postać sprytna, zorganizowana i wpływowa. Doskonale potrafi planować napady oraz przekonywać innych do swoich racji. To właśnie te cechy budzą wśród fanów pewne wątpliwości. Czy Raul nie jest zbyt… idealny? Niektórzy porównują go do Dutcha z Red Dead Redemption 2 – charyzmatycznego lidera, którego „wielkie plany” kończyły się tragicznie dla jego otoczenia. Chociaż Raul nie wykazuje aż tak ekstremalnych skłonności jak Dutch, jego rola jako „tego, który wszystko kontroluje” przywodzi na myśl klasyczne filmowe zdrady. Dodatkowo pojawiły się spekulacje sugerujące, że Raul może być tajnym agentem federalnym. Jeśli to się potwierdzi, Jason i Lucia znajdą się w jeszcze większym niebezpieczeństwie, niż mogliby się spodziewać.

Zabawa w zdrady

Zdrada w grach Rockstar to nie wyjątek, to reguła. To ich podpis – od Vice City, przez San Andreas, aż po Red Dead Redemption. Każdy bohater, którego polubimy, prędzej czy później zostaje zdradzony. I wygląda na to, że GTA VI nie będzie wyjątkiem. Fani już teraz snują teorie, porównują kadry z trailera, analizują gesty i miny postaci. I mają ku temu powody. Jeśli historia Lucii i Jasona ma być emocjonalna i zapadająca w pamięć – potrzebuje bolesnego zwrotu akcji. Raul? Ma wszystko, by go dostarczyć.

