Wiemy, dlaczego GTA VI nie wyjdzie na PC (od razu). To się nie opłaca!

Wielu graczy jest oburzonych faktem, że GTA VI nie wyjdzie na PC w tym samym momencie, co wersje na PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Okazuje się jednak, że decyzja ta jest całkiem zrozumiała, gdy zajrzymy w raporty finansowe. Wychodzi na to, że rynek pecetowy stanowi ledwie małą część przychodów wydawcy.

GTA VI opóźnione na PC. Chodzi o pieniądze

Jedną z najważniejszych informacji w kontekście zapowiedzi GTA VI był to, że gra nie wyjdzie od razu na PC. Pierwotna premiera jest przewidziana na konsole, czyli PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Tym samym gracze na „blaszakach” będą musieli obejść się smakiem, a na rozgrywkę poczekają dłużej, niż ich konsolowi bracia. Co stoi za taką decyzją? Cóż, niektórzy przypisują ją złośliwości lub niechęci do optymalizowania produkcji. W rzeczywistości wszystko może sprowadzać się do „tylko” kwesti finansowych.

A konkretniej tego, ile wydawca gry, czyli firma Take-Two zarabia na poszczególnych platformach. Jeden z raportów finansowych daje nam dość zaskakującą odpowiedź na pytanie o to, czy rynek PC się opłaca. Cóż, w przypadku tej akurat firmy udział w zyskach w przypadku pecetów jest dość… symboliczny.

Obecnie 40% przychodów Take-Two to te pochodzące z konsol. Nieco ponad połowa, bo 52% to pieniądze generowane przez gry mobilne. Mamy zatem do czynienia ze znaczną częścią pieniędzy stanowiących przychody firmy. A co z PC? Ten rynek odpowiada za jedynie 8% pieniędzy. Jasne, w wartościach bezwzględnych są to miliony, jednak konsole, usługi online i platformy mobilne opłacają im się po prostu znacznie bardziej.

Można zatem uznać, że brak zapowiedzianej premiery nowego GTA na PC jest… zrozumiały. Choć mnóstwo graczy nie może się z tym pogodzić, to z finansowej perspektywy dla wydawcy jest to oczywista decyzja. A wiemy przecież, że „szóstka” i tak pojawi się na komputerach. Tyle że nieco później.

Źródło: tech4gamers.com