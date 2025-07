Według najnowszych przecieków, GTA VI może zostać wydane wraz z dedykowaną aplikacją mobilną. Ta zupełnie zmieni sposób, w jaki gracze będą wchodzić w interakcję z tym ogromnym światem. Rockstar Games już wcześniej eksperymentowało z apkami do GTA 5 i Red Dead Redemption 2. Choć tamte aplikacje zebrały mieszane opinie, tym razem studio może naprawdę zaskoczyć fanów i dostarczyć coś znacznie bardziej funkcjonalnego i angażującego.

Aplikacja mobilna do GTA VI. Rockstar może wrócić do znanego pomysłu

Ostatnio pojawiło się ogłoszenie od Rockstar North, zespołu odpowiedzialnego za GTA VI, w którym studio poszukuje programistów aplikacji mobilnych znających iOS i Androida. Choć w opisie nie pada nazwa szóstej odsłonys erii, trudno nie łączyć tego z pracą nad nadchodzącym hitem. Po słabszym przyjęciu poprzednich apek, Rockstar ma teraz szansę poprawić błędy i stworzyć coś naprawdę wartościowego. Mobilnego asystenta, który będzie naturalnym przedłużeniem rozgrywki. Pomysł towarzyszącej aplikacji nie jest nowy, ale rynek i technologia bardzo się rozwinęły. W dobie rosnącej popularności drugich ekranów i interakcji społecznościowych taka apka może znacznie wzbogacić doświadczenia płynące z nowego GTA, umożliwiając na przykład zarządzanie postacią czy komunikację z innymi graczami poza samą konsolą.

Wśród społeczności graczy roi się od teorii na temat tego, co mogłaby oferować aplikacja. Najwięcej emocji budzi pomysł przeniesienia do rzeczywistości wirtualnego serwisu społecznościowego, widzianego już w zwiastunach gry. Tam użytkownicy mogliby udostępniać filmy, komentować posty czy nawet tworzyć własne treści w stylu GTA. Inni wyobrażają sobie, że aplikacja odzwierciedliłaby wirtualny telefon bohatera, pozwalając odbierać wiadomości od postaci niezależnych lub przyjmować zadania bez konieczności odpalania gry. Choć na papierze brzmi to ekscytująco i futurystycznie, trzeba pamiętać, że takie rozwiązania wymagają ogromnych nakładów pracy i koordynacji. Rockstar jednak już nie raz pokazał, że potrafi sprostać nawet najbardziej śmiałym wyzwaniom. Nie można wykluczyć, że ta wizja stanie się rzeczywistością.

Na ten moment Rockstar nie potwierdził oficjalnie żadnych planów dotyczących aplikacji mobilnej do GTA 6. Wszelkie informacje należy traktować z ostrożnością. Biorąc pod uwagę skalę projektu i dbałość o detale, możemy spodziewać się, że konkretne wieści pojawią się dopiero bliżej premiery gry. Jeśli jednak aplikacja faktycznie powstaje, może to być pierwszy krok ku stworzeniu pełnoprawnego „metawersum” GTA. Świata, który nie kończy się na ekranie konsoli, ale przenika się z codziennym życiem graczy. Na razie pozostaje nam obserwować kolejne sygnały od Rockstar i z niecierpliwością czekać na oficjalne informacje.

Źródło: gamerant.com