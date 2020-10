Po sieci krąży projekt rzekomej mapy z GTA VI. Co ciekawe, sama mapa wygląda bardzo wiarygodnie i została wykonana wyjątkowo dokładnie.

Jeszcze wczoraj poinformowaliśmy Was o potencjalnych planach Rockstar Games na przyszłość marki Grand Theft Auto, a teraz po sieci krąży domniemana mapa z szóstej odsłony cyklu.

Posługujący się pseudonimem Arthur Bell, użytkownik GTAForums, stworzył wątek, w którym dokonał dokładnej analizy rzeczonej mapy i innych przecieków. Okazuje się, że wcale nie musi ona być oczywistą fałszywką.

Po pierwsze, sam projekt jest zaskakująco mocno dopieszczony i szczegółowy. Mapa jest spójna, sensownie zaprojektowana i stylistyką przypomina swoją poprzedniczkę z GTA V.

Po drugie, jeśli założymy, że jest to mapa nowego Vice City, to sporo lokacji pokrywa się z tymi obecnymi w prawdziwym Miami. Arthur Bell dokładnie przyjrzał się zarówno nowemu, jak i starszemu przeciekowi i wskazał miejsca, gdzie mogą pojawić się wirtualne aranżacje niektórych miejsc.

Dodatkowo warto wspomnieć, że skala samej mapy jest zaskakująco podobna do tej z GTA V.

Mapy pojawiały się wcześniej w niedokończonej formie chociażby na Twitterze. Przecieki ukazywały się na przestrzeni ostatnich dwóch lat i do tej pory stanowią zagadkę.

Choć wszystkie powyższe informacje należy traktować jako plotki, to trzeba przyznać, że jeśli są to fanowskie manipulacje, to naprawdę robią wrażenie. Ktoś musiał bardzo się postarać, aby przygotować tak wiarygodne projekty map, które pokrywałyby się ze stylem Rockstar.

Co ciekawe, to nie pierwszy tego typu przypadek w historii tego dewelopera. W sieci pojawiła się kiedyś również z pozoru fałszywa, niedokończona mapa Red Dead Redemption 2. Jak się później okazało, była ona prawdziwa, ale pochodziła z wczesnej wersji gry.

Wszystko jest więc w tym przypadku możliwe. Na ewentualne potwierdzenie plotek zapewne jeszcze długo poczekamy, ale warto śledzić temat.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.