Mod do GTA V przebił popularnością podstawową grę na Steam

Znany mod do GTA V miał w jednej chwili więcej graczy od bazowej gry. Twórcy słynnego FiveM pochwalili się imponującym wynikiem.

Ostatnimi czasy sporą popularnością cieszą się serwery Role Play do Grand Theft Auto V. Co ciekawe, nie są one w żaden sposób powiązane z Rockstar Games i większość z nich powstaje przy pomocy modyfikacji FiveM. Pozwala ona na tworzenie spersonalizowanych serwerów do rozgrywki online i w pewien sposób przypomina chociażby kultowego SAMP-a.

Okazuje się, że serwery RP są nawet bardziej popularne od zwykłego GTA. Właściciele FiveM pochwalili się, że na ich platformie grało jednocześnie ponad 250 000 osób. Co więcej, wynik ten bije na głowę GTA V na Steam.

W ośmioletni już tytuł zagrywa się średnio 120 000 osób na platformie Valve. FiveM może więc pochwalić się sporym osiągnięciem i trzeba przyznać, że o takim wyniku mogłaby pomarzyć niejedna wysokobudżetowa gra multiplayer.

Sukces FiveM wynika z wielu czynników, ale warto wymienić te dwa najważniejsze. Po pierwsze, na serwerach RP zaczęło grać wielu popularnych streamerów, którzy ściągają na nie swoje widownie. Po drugie, GTA V wciąż sprzedaje się doskonale, a zewnętrzne serwery multiplayer towarzyszą serii od dawna. Ponownie przypomnę tu o SAMP czy MTA, które bez ustanku ściągają masę chętnych osób do San Andreas.

Tak wielki sukces moda to dość rzadki przypadek w branży. Jego twórcom (i właścicielom serwerów RP) należą się wielkie gratulacje, a ja jestem ciekaw, czy podobny trend pojawi się również kilka lat po premierze GTA VI. Chyba nikogo by to specjalnie nie zdziwiło.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.