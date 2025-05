GTA V Enhanced na PC do kupienia taniej. Warto odświeżyć sobie poprzednią odsłonę

Nowy zwiastun GTA VI wzbudził falę ekscytacji, ale zanim ruszycie na ulice Vice City po raz kolejny, warto przypomnieć sobie klasykę sprzed ponad 12 lat, lecz w nowoczesnym wydaniu. Grand Theft Auto V Enhanced, czyli wersja dostosowana do technologii next‑gen, dostępna jest na Instant‑Gaming w bardzo atrakcyjnej cenie.

Na Instant‑Gaming Grand Theft Auto V Enhanced kosztuje teraz jedynie 50,83 zł, podczas gdy w sklepie Steam standardowa cena utrzymuje się na poziomie około 129 zł. Jeśli chcecie od razu wskoczyć do trybu online z dodatkowymi funduszami, zestaw Enhanced & Great White Shark Card dostępny jest za 61,30 zł – to świetny sposób, by szybko zgromadzić środki na pierwsze zakupy w GTA Online. Warto dodać, że kupując klucze na Instant-Gaming, otrzymacie kod aktywacyjny do Rockstar Games Launcher.

W obliczu nadchodzącej premiery GTA VI warto spojrzeć na GTA V jak na rozgrzewkę – zwłaszcza w wersji Enhanced, w której każdy zakątek mapy zyskał drugie życie. Wiem, że oczekiwanie jest długie. Premiera nowej części przecież dopiero w maju przyszłego roku. Mimo wszystko ponownie wsiąknięcie w ulepszoną “piątkę” brzmi jak dobry sposób na zabicie czasu.

