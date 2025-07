GTA IV jednak wróci? Wzmianka o nowe wersji na stronie Rockstara

Tym razem sprawę rozgrzał… oficjalny support Rockstara. Na stronie pomocy technicznej przez chwilę widniała wzmianka o wersji gry na PS4, co byłoby pierwszym sygnałem portu od czasów premiery tytułu na PS3.

GTA IV wraca do gry?

Obecnie GTA IV i dwa dodatki (The Lost and Damned oraz The Ballad of Gay Tony) dostępne są wyłącznie na PS3. To oznacza, że bez oryginalnej konsoli i fizycznej kopii nie da się w nie dziś zagrać na PlayStation. Rockstar już raz rozwiązał podobny problem. Red Dead Redemption otrzymało port na PS4 i teraz działa w 60 klatkach na PS5. Fani liczą, że z GTA IV będzie podobnie.

Zamieszanie wywołała wzmianka o wsparciu dla PS4, która pojawiła się na stronie wsparcia GTA IV, po czym szybko zniknęła. Choć może to być zwykła pomyłka, wpis doskonale wpisuje się we wcześniejsze przecieki. Znany insider Tez2 już na początku roku sugerował, że “czwórka” może wrócić na nowe systemy jeszcze w 2025 roku.

Jeśli rzeczywiście chodzi o port na PS4, gra zyska automatycznie kompatybilność wsteczną na PS5, tak samo jak wspomniany wcześniej Red Dead. Można też spodziewać się poprawionej wydajności, choć zapewne bez pełnoprawnego remastera. Na razie pozostaje jedynie czekać. Jeśli Rockstar faktycznie planuje ogłoszenie, to zbliżające się miesiące są idealnym momentem. Do premiery GTA 6 jeszcze sporo czasu, a powrót Niko Bellica byłby świetnym uzupełnieniem oferty.

Źródło: PushSquare