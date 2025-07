GTA 7 będzie tańsze niż GTA VI? To możliwe

Maj 2026 roku już teraz określany jest jako przełomowy moment dla branży gier. Właśnie wtedy ma zadebiutować wyczekiwane Grand Theft Auto VI, które – według prognoz – nie tylko zrewolucjonizuje otwarte światy, ale też ustanowi nowy rekord budżetowy w historii rozrywki interaktywnej. Tymczasem pojawił się zaskakujący głos, że… GTA 7 może kosztować mniej. Obbe Vermeij, były główny programista techniczny Rockstar (pracował przy Vice City, San Andreas i GTA IV), wystąpił niedawno w podcaście KIWI TALKZ. W trakcie rozmowy stwierdził, że rozwój AI diametralnie zmieni sposób, w jaki powstają gry – a co za tym idzie, znacząco obniży koszty ich produkcji. „Myślę, że GTA 7 będzie tańsze od szóstki. Dużą część pracy przejmie sztuczna inteligencja. Tworzenie map, scen, detali – to wszystko da się zautomatyzować,” powiedział.

Według Vermeija już w ciągu najbliższych pięciu lat AI będzie w stanie zastąpić całe zespoły artystów i projektantów, którzy obecnie miesiącami ręcznie budują świat gry. Jeśli jego przewidywania się sprawdzą, GTA 6 może być ostatnią grą stworzoną z tak ogromnym udziałem pracy ludzkiej. To wizja, która budzi podziw i niepokój jednocześnie. Z jednej strony – szybsze, tańsze tworzenie gier może oznaczać więcej ambitnych projektów. Z drugiej – powraca pytanie: co stanie się z miejscem człowieka w tym procesie? Czy AI odbierze twórcom możliwość wpływania na świat gier tak, jak robili to przez ostatnie dekady?

GTA VI prawdopodobnie zapisze się w historii jako najdroższa gra wszech czasów. Ale GTA 7? Może być pierwszą z nowej ery – gier tworzonych nie tylko dla ludzi, ale i przez maszyny.

Źródło: insider-gaming.com