GTA 6 pobiło ogromny rekord, a nawet nie wiemy, kiedy będzie premiera

Nadal czekamy na kolejne wieści na temat GTA 6, a tymczasem gra pobiła niezwykły rekord. No dobra, może niekoniecznie sama gra, co jedyny opublikowany do tej pory trailer. Okazuje się, że przebił kolejną barierę wyświetleń. Przyznać się, ile razy oglądaliście materiał, który opublikowano już ponad pół roku temu? Ja nie zliczę…