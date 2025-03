Marzec kończymy z kolejnymi grami za darmo, które w ciągu ostatnich dni pojawiły się na platformie Steam. Tym razem sporządziliśmy zestawienie z ośmioma różnymi tytułami wartymi uwagi. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, warto przypomnieć o darmowych produkcjach z weekendu. Pisaliśmy między innymi o Goosthetic, w którym musimy uciec z laboratorium jako odrzucony obiekt eksperymentalny. Dla miłośników horroru znalazło się natomiast The Third Pig, zaś fani soulslike mogą pobierać Etherburn.

Gry za darmo na Steam. 8 nowych tytułów do sprawdzenia

Beetle Barrage to dynamiczna strzelanka, w której wcielamy się w tytułowego mechanicznego żuka, aby… walczyć z mrówkami. Otrzymujemy do dyspozycji pięć różnych umiejętności, zaś spotkać możemy dwa różne rodzaje przeciwników. Jest to więc gra krótka, ale za to chaotyczna i dość oryginalna.

Echoes of the Night to dynamiczna gra rytmiczno-akcji, inspirowana stylistyką Sayonara Wild Hearts. Gracze wcielają się w dwójkę mistrzowskich złodziei, którzy rywalizują o ten sam łup, ale jednocześnie walczą też z uczuciami, które mogą doprowadzić albo do zdrady, albo do miłości. Na ten moment dostępny jest pierwszy poziom. Zabiera on graczy w malownicze krajobrazy inspirowane europejską prowincją. Zadaniem jest unikanie ruchu ulicznego i przeszkód podczas wyścigu do zamku, gdzie rozpoczyna się wielki skok.

I Want To Be Happy to prosta platformówka, która jednocześnie opowiada konkretną historię (już nie tak prostą). Dalej mamy Maskerade: The Deadpan Cry to z kolei pierwszoosobowy survival horror. Gracz wciela się w młodą dziewczynę porwaną i zmuszoną do pracy jako baletnica w przerażającym i tajemniczym kabarecie, Lumière Du Néant. Naszym zadaniem jest odkrycie mrocznych sekretów kabaretu oraz znalezienie sposobu na ucieczkę spod władzy Madame, która nim zarządza.

One Shot Arena to z kolei coś dla fanów wieloosobowej akcji, a Pawfish Bay to tytuł z zupełnie innej parafii, oferujący relaksujące łowienie ryb i grilowanie ich, a następnie karmienie naszych kocich przyjaciół. Scarecrow Tactics to strategiczna karcianka, a Skylax! The Lab Runner to dynamiczny FPS, który łączy intensywną rozgrywkę typu run and gun z historią o sztucznej inteligencji i ludzkich emocjach.

Źródło: Steam