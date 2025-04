Darmowe nowości na Steam. Naśladowca portala, rozwalanie samochodów i nie tylko

Na Steamie właśnie pojawiły się cztery nowe darmowe gry i każda z nich to zupełnie inna bajka. Jeśli szukasz czegoś nowego do ogrania bez uszczerbku na koncie, to dobry moment, by rzucić okiem. Zestawienie premier wygląda ciekawie i różnorodnie, a do tego wszystkie gry można dodać do biblioteki za darmo. Brzmi dobrze? To sprawdźmy, co dokładnie wpadło na platformę.

Nowe darmowe gry na Steam:

Każda z tych gier serwuje coś innego, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. GOOB3R to szalona gra logiczna wzorowana na serii Portal, ale zamiast portalami, strzelamy tu… glutami. Wildheart Gourmet zabiera gracza w spokojniejszą, ale ciekawą podróż po dzikiej przyrodzie i kuchni z twistem — trochę eksploracji, trochę gotowania. Super Crash idzie na całość: tu chodzi tylko o destrukcję i robienie jak największego bałaganu w mieście za pomocą samochodu. Na koniec mamy Battleboat — strategię turową na wodach, czyli dla fanów logicznego myślenia i planowania z wyprzedzeniem. Tak, to faktycznie jest gra w statki.

Wszystkie cztery tytuły są już dostępne i można je przypisać do konta kompletnie za darmo. Nie wiadomo, czy z czasem przejdą na model płatny (a czasami się to faktycznie zdarza!), więc warto sprawdzić je teraz, póki są dostępne. Jeśli szukacie jednak czasowych darmówek, warto sprawdzić m.in. ofertę Epic Games Store czy Amazon Prime Gaming.

Źródło: Steam