Nowy wymiar grozy, ten horror „czyta Twój mózg”. Premiera gry za darmo na Steam

Na platformie Steam miała miejsce premiera gry za darmo, o której pewnie nigdy byś nie wiedział, gdybyśmy o niej nie wspomnieli. A wspominamy dlatego, że korzysta z ciekawej technologii, która wpływa na immersję dzięki technologii interfejsu mózg-komputer (BCI). Można jednak pobawić się przy niej również „normalnie”.

Warto odnotować, jako ciekawostkę, premierę gry za darmo Neuro Nightmare. To nowatorska gra grozy, która zadebiutowała na platformie Steam 15 kwietnia 2025 roku.

Premiera gry za darmo na Steam z niecodzienną technologią

Od razu zaznaczamy, że to mały tytuł do skończenia nawet w pół godziny, a wyróżnia się unikalnym podejściem do immersji, wykorzystując technologię interfejsu mózg–komputer (BCI), co sprawia, że poziom koncentracji i stabilności gracza ma bezpośredni wpływ na przebieg rozgrywki. Mówiąc bardzo ogólnie, technologia BCI (Brain-Computer Interface) dosłownie czyta fale mózgowe, przy czym warto podkreślić, że chodzi o komunikację neuronów, a nie czytanie myśli. BCI nie potrafi czytać konkretnych myśli czy słów, jak „myślę o pizzy” – ale może np. rozpoznać, że jesteś skoncentrowany albo że chcesz wykonać określony ruch.

Żeby skorzystać z tej technologii, trzeba posiadać oczywiście odpowiedni sprzęt. Deweloper gry za darmo Neuro Nightmare wymienia MindWave Mobile 2: Brainwave, który kosztuje kilka stówek. Ale na szczęście całą grę przejdziemy również w trybie Non-BCI, zatem jest ona dostępna do ogrania w zasadzie dla każdego.

W Neuro Nightmare wcielamy się w bohatera próbującego uciec „przed nieznanym” z zamkniętej szkoły z internatem. Gracz musi manipulować różnymi mechanizmami i unikać zagrożeń, a wszystko to w atmosferze narastającego napięcia i niepokoju. Jak wspomnieliśmy, innowacyjne wykorzystanie technologii BCI sprawia, że każda decyzja i reakcja mają znaczenie, co potęguje wrażenie zanurzenia w świecie gry.​

Za produkcję odpowiada zespół deweloperów z Handong Global University oraz BCILAB. Choć gra jest dostępna na Steamie, obecnie nie posiada jeszcze recenzji użytkowników. Dla zainteresowanych, dostępne są dwie wersje gry: standardowa oraz BCI, a także samouczek wprowadzający w obsługę interfejsu mózg–komputer.

Neuro Nightmare – pobierz grę za darmo na Steam

Czy technologia BCI na dobre zawita w grach?

Choć nie jest jeszcze rozpowszechniona, warto wspomnieć, że Valve, twórcy platformy Steam, aktywnie badają możliwości interfejsów BCI w grach. Współpracują z firmą OpenBCI nad projektem Galea, który łączy EEG z technologią VR, mając na celu stworzenie bardziej immersyjnych doświadczeń w grach. Chociaż obecnie nie ma jeszcze komercyjnych produktów z tej współpracy, wskazuje to na rosnące zainteresowanie technologią BCI w branży gier.

Na platformie Steam możemy znaleźć jednak już gry, które starają się wychodzić poza schematy. Mamy np. Nevermind, czyli grę przygodową z elementami horroru, która wykorzystuje biofeedback do monitorowania poziomu stresu gracza. Jest również Mindball Play – gra wyścigowa, w której można sterować kulką za pomocą fal mózgowych. Gra obsługuje opaski EEG, takie jak Muse i BrainLink, umożliwiając kontrolę nad ruchem kulki poprzez poziom skupienia gracza. Dostępne są również tradycyjne metody sterowania, takie jak klawiatura, gamepad czy Tobii Eye Tracker.

Źródło: Steam