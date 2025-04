W co zagrać za darmo? W te 9 premier na Steam, rzecz jasna

Mamy oczywiście kilka większych premier na ukochanej przez graczy platformie, za które nie trzeba nic płacić. Są też czasowe rozdawnictwa, jak choćby aktualna promocja na dwie części serii na itch.io. Nie można jednak zapomnieć o tych znacznie mniejszych pozycjach. Przecież mawia się, że „małe, a wielkie”.

Gry za darmo na Steam – 9 nowości:

No to co my tu mamy? Zacznijmy od początku, czyli od Operation: Escape. To zdecydowanie maleńki tytuł opierający się na strzelaniu do statków w duchu klasycznych top-down shooterów. W razie czego jest również Midnight Date Unleashed, przypominające nieco Need for Speed wyścigi, które tak naprawdę są… symulatorami randkowania. Tak, naszym zadaniem jest robienie takich samochodowych wyczynów, aby jak najlepiej zaimponować naszej partnerce.

Dalej jest choćby Goofy Lil Guys, niewielka multiplayerowa gra imprezowa czy Rise & Fall – Online Digital Edition, cyfrowe wydanie strategicznej planszówki. Jest też powieść wizualna o duchach, czyli The Ghost of Alcantra oraz narzędzie do budowania własnych… magów. Na deser pozostaje cyfrowa gra logiczna z Hatsune Miku w roli głównej (KOEGASURU zdobywa niezłe opinie graczy!), a także gra w kolorowanki oraz multiplayerowy prop hunt w postaci Proptop.

