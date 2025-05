Twórcy usuwają swoją grę ze Steam na zawsze. Rozdają ją teraz za darmo

Twórcy Anything Nose musieli podjąć trudną decyzję o zamknięciu studia. Z tej samej przyczyny odwołują premierę Diacritic i planują usunąć stronę gry. Równocześnie ogłosili, że Mouthole wkrótce zniknie z platformy Valve.

Ostatnia szansa na darmowe dodanie

Zanim jednak tytuł całkowicie zniknie, Mouthole i jego ścieżka dźwiękowa są dostępne za zero złotych. Wystarczy wejść na stronę gry i dodać ją do biblioteki, by bez kosztów zachować zarówno aplikację, jak i soundtrack. To oferta ważna do momentu zdjęcia gry ze sklepu. Po usunięciu z Steam Mouthole będzie można pobrać za darmo na itch.io, a muzykę – na Bandcampie.

Twórcy proszą, by nie zwlekać z odbiorem. Choć sam projekt był mały, zebrał pozytywne opinie za pomysłowe poziomy i humor. Deweloperzy zaznaczają, że mimo losów Anything Nose chcą, aby Mouthole pozostało w rękach fanów na zawsze. Właśnie dlatego rozdają soundtrack, z oryginalnymi kompozycjami, by docenić wsparcie społeczności.

Na koniec twórcy dziękują każdemu, kto zagrał w ich gry. Przypominają, że choć Steam straci Mouthole, pamięć o nim może trwać dłużej. Po usunięciu warto śledzić itch.io i Bandcamp, by tam wrócić do przygody w świecie kanciastych potworów i nostalgicznej elektroniki.

