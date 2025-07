GTA 1991 coraz bliżej. Fanowski prequel San Andreas z pokazem w sierpniu

Przychodzimy ze znakomitą wiadomością dla wszystkich miłośników serii Grand Theft Auto od studia Rockstar Games. W szczególności, jeżeli Waszą ulubioną odsłoną jest San Andreas. Tak się bowiem składa, że jedna z najbardziej ambitnych fanowskich modyfikacji do tejże właśnie odsłony doczeka się swojego pierwszego pełnoprawnego pokazu już w sierpniu tego roku. Poniżej wszystkie najważniejsze informacje.

Już w sierpniu odbędzie się pierwszy pokaz GTA 1991

GTA 1991 to kompletna konwersja, którą od 2018 tworzy użytkownik znany pod pseudonimem deltaCJ we współpracy z innymi twórcami. Teraz poinformował on, że po siedmiu latach produkcji jego dzieło wreszcie zmierza ku grywalnej wersji.

Dla niewtajemniczonych, Grand Theft Auto: 1991 to nieoficjalny prequel znanego właśnie z Grand Theft Auto: San Andreas wątku Grove Street. Historię poznajemy z perspektywy Little Devila, członka gangu Grove Street. Bohater był jedynie wspominany w grze przez inne postaci, aczkolwiek nigdy nie pojawił się w niej fizycznie. Fabuła skupia się na początkach epidemii cracku w Los Santos i wydarzeniach, które ukształtowały późniejsze losy Carla Johnsona, czyli protagonisty San Adreas.

Na graczy będą czekać dziesiątki misji fabularnych, autorski system handlu narkotykami oraz cała masa nowych animacji. Jak to na ambitny projekt przystało, bardzo dużą wagę przykładano do szczegółów, począwszy od przerywników filmowych, poprzez dialogi, aż po projekty lokacji. Wśród użytych narzędzi wymieniono między innymi 3DS Max czy Sanny Builde. Do tego doszedł też pakiet programów do tworzenia animacji, nad którymi deltaCJ pracował w dedykowanym biurze. Z własnym sprzętem motion capture!

W przeszłości 1991 było błędnie określane jako fanowskie San Andreas Stories. Takowe poboczne odsłony otrzymały bowiem gry GTA III oraz GTA: Vice City (odpowiednio Liberty City Stories oraz Vice City Stories). Autorzy modyfikacji zaznaczają jednak, że chcą posunąć swój projekt jeszcze o krok dalej. Teraz natomiast dowiedzieliśmy się, że w sierpniu otrzymamy pierwszą publiczną prezentację. Obejmie ona wprowadzenie fabularne oraz grywalną misję. Twórca planuje później udostępniać kolejne materiały i być może – jak sam mówi – wypuścić wersję demonstracyjną. Pozostaje jedynie cierpliwie czekać!

Źródło: PCGamer