Odjechany hack’n’slash na Steam za darmo! Pobierz już dzisiaj

Na platformie Steam pojawiła się nowa gra za darmo. Tym razem to coś dla fanów roguelite i hack’n’slash. Ciekawa, odjechana rozgrywka jest już dostępna bezpłatnie!

Szalony hack’n’slash za darmo – Vegetables of Mass Destruction do pobrania

Vegetables of Mass Destruction to szalony hack’n’slash z elementami roguelite, w którym grasz jako zadziorny szop z misją: uratować zwierzęta gospodarskie przed inwazją zmechanizowanych najeźdźców. Za twoimi plecami stoi nie kto inny jak mistrz Sensei Cow — mądra krowa z powołania i twoja przewodniczka w tej warzywno-metalowej wojnie. Brzmi absurdalnie? I dobrze — ta gra nie bierze się zbyt serio, ale oferuje zaskakująco solidną akcję, nietypowe systemy walki i masę uroku.

Twoją bronią są… warzywa. Rzucaj wrogom w twarz ognistymi paprykami, tnij ich ostrymi jak brzytwa marchewkami i wybieraj spośród zróżnicowanego arsenału organicznych narzędzi zniszczenia. Każde warzywo ma unikalne cechy, ale możesz je też zjeść — wtedy dadzą ci stałe wzmocnienia lub przywrócą zdrowie. Po drodze ratujesz inne zwierzaki i decydujesz, które dołączą do twojej drużyny. Kurczaki, świnie, krowy — każdy nowy towarzysz daje ci inne bonusy i zmienia styl gry. Vegetables of Mass Destruction to zwariowana, dynamiczna przygoda z humorem, rytmem i sercem — idealna, jeśli szukasz czegoś świeżego (i chrupiącego).

Grę pobierzecie poniżej:

Zobacz też: Xbox Game Pass na PC i konsole w promocji! Taniocha