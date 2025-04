Xbox Game Pass na PC i konsole taniej! Świetna promocja

Obecnie ciężko sobie wyobrazić gaming na PC i konsolach Xbox bez abonamentu Microsoftu. Tak się bowiem składa, że Xbox Game Pass daje nam dostęp do mnóstwa ciekawych gier. Wystarczy kupić dostęp do usługi i cieszyć się mnóstwem ciekawych gier. A teraz jest ku temu niezła okazja, bo abonament jest do kupienia w promocji.

Promocja na Xbox Game Pass – na PC i konsole

Xbox Game Pass to usługa subskrypcyjna od Microsoftu, która daje dostęp do obszernej biblioteki gier na konsole Xbox, komputery PC oraz w chmurze. W ramach abonamentu gracze mogą grać w setki tytułów, w tym zarówno hity AAA, jak i niezależne perełki, bez konieczności ich kupowania na własność. W wersji Ultimate subskrybenci zyskują również dostęp do Xbox Live Gold (czyli grania online), EA Play oraz możliwości grania na różnych urządzeniach dzięki chmurze. Game Pass regularnie aktualizuje bibliotekę, oferując też gry na premierę od Xbox Game Studios.

Teraz możecie skorzystać z tych dóbr w nowej, niższej cenie:

Powyższe oferty mają dwie podstawowe zalety. Przede wszystkim, oferty dostępne na Instant Gaming są tańsze, niż w przypadku kupowania kodów bezpośrednio od Microsoftu. Oszczędność to nawet kilkadziesiąt złotych, dlatego skorzystać zdecydowanie warto. To jednak nie wszystko. Aby użyć kodów, nie musicie korzystać z VPN. Wszystkie oferty są to aktywowania na terenie Polski. To szybkie, proste i bezpieczne.

Xbox Game Pass otrzyma w tym roku kolejną świetnie zapowiadającą się grę

To atrakcyjna opcja dla graczy, którzy chcą zaoszczędzić i mieć stały dostęp do nowych produkcji. A jeżeli szukacie innych informacji na temat abonamentu, to znajdziecie je tutaj.

