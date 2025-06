Są gry, które zachwycają grafiką. Są takie, które urzekają historią. Zenith Realms robi jedno i drugie — i robi to całkowicie za darmo. Ta nastrojowa, ręcznie szlifowana gra na Steam to coś więcej niż tylko kolejna darmowa gra na PC. To podróż przez rozpad świata i próbę poskładania go z powrotem — kawałek po kawałku, zagadka po zagadce.