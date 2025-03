Detektywistyczne RPG za darmo na Steam. Już można pobierać i grać

Prolog do Inspector Schmidt – The Ebbing to nowa gra za darmo, która zadebiutowała na platformie Steam. Warto, jeśli lubicie powieści Agathy Christe czy Arthura Conana Doyle’a.

Gatunek RPG-ów i motywy kryminalno-detektywistyczne nie są czymś powszechnym, więc tym bardziej warto zainteresować się nadchodzącą grą studia Active Fungus, w której wcielimy się w detektywa na parowcu.

Gra za darmo w formie prologu

Już sam opis obiecuje sporo. Mamy tu przecież wyraźne inspiracje wieloma powieściami autorstwa przede wszystkim Agathy Christe. Jest odizolowane, dość wyjątkowe miejsce? Jest. Dziwne, nagłe wydarzenie, które potencjalnie okazuje się zbrodnią? Również. Detektyw, który musi sprawdzić wszystkie obecne osoby i ustalić tożsamość oraz motywy sprawcy? Też!

To jest prolog do gry Inspector Schmidt – The Ebbing. W tej detektywistycznej grze RPG kapitan parowca umiera w tajemniczych okolicznościach podczas lunchu. Co się stało? Przepytaj pasażerów, odkryj i połącz wskazówki oraz odnieś sukces w testach umiejętności opartych na kostkach, aby rozwiązać sprawę. – czytamy w opisie produkcji

Ten prolog służy jako wstęp do ciekawie zapowiadającej się pełnej wersji gry. Warto zaznaczyć, że mocno się od niej różni, bo prolog opowiada osobną, zupełnie odrębną historię. W ten sposób twórcy chcą pokazać mechaniki rozgrywki i klimat, co potencjalnie może przekonać większą liczbę odbiorców.

Inspector Schmidt – The Ebbing ukaże się 7 kwietnia 2025 roku w pełnej wersji. Co ciekawe, możecie również przetestować demo, które mocno różni się zawartością od prologu. Warto zaznaczyć, że to druga odsłona serii tego dewelopera traktująca o detektywie Schmidtcie, wyraźnie wzorowanej choćby na przygodach Sherlocka Holmesa od FrogWares.

Źródło: Steam