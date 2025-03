Clockwork Sword to nowa gra za darmo na Steam. Odbierz już teraz

Tnij, dźgaj i strzelaj, przechodząc przez wielopiętrowe muzeum pełne zepsutych automatów, dostosowując swoją broń do resztek poległych. Clockwork Sword to ekscytująca izometryczna gra typu hack and slash, w której wykorzystujesz kombinacje broni i żywiołów, aby pokonać wrogów – przed wami genialna pozycja idealna dla fanów gatunku hack’n’slash.

Tytuł w swoich założeniach przypomina klasyczne tytuły z gatunku i zasadniczo radzi sobie z tym świetnie. Oferuje bardzo przyjemną rozgrywkę, która na dodatek jest darmowa. Dla fanów tego rodzaju produkcji jest to opcja wręcz świetna.

Grę możecie dodać do swojej biblioteki na Steam za darmo – z poniższego linku:

Poniżej znajduje się trailer z elementami gameplayu:

