Świeżutka premiera na Steam. Zagracie za darmo, nie trzeba nic płacić

Green Thing From The Planet Jupiter to najnowsza premiera na Steam. Gra za darmo dostępna jest dla wszystkich, więc nic nie stracicie!

Na Steamie zadebiutowała nowa darmowa gra — Green Thing from the Planet Jupiter. Ten kolorowy, pełen humoru tytuł od studia Slugworks Interactive to szybka, dwuosobowa rozgrywka PvP, w której wcielamy się w obcego inżyniera lub sprytnego kota domowego. Przyznam, to całkiem ciekawy pomysł.

Nowa premiera na Steam – gra za darmo o kosmitach

W Green Thing from the Planet Jupiter jeden gracz kontroluje Zielonego Stwora, który musi zebrać części do naprawy swojego UFO, przeszukując dom Zia Niny. Drugi gracz wciela się w kota Cannoli, który za pomocą pułapek z „CAT-ALOGU” (doprawdy…) stara się powstrzymać obcego przed ucieczką. Rozgrywka oferuje dynamiczne starcia i wymaga sprytu oraz szybkiego podejmowania decyzji.

Gra oferuje tryb lokalny na podzielonym ekranie oraz funkcję Remote Play Together, co pozwala na wspólną zabawę zdalnie. Stylizowana grafika i humorystyczne podejście do tematu sprawiają, że tytuł wyróżnia się na tle innych gier tego typu i wydaje się idealny także dla młodszych odbiorców.

Aby zagrać w Green Thing from the Planet Jupiter, wystarczy mieć konto na Steamie. Musicie pobrać grę z oficjalnej strony sklepu. Gra wspiera pełne sterowanie za pomocą kontrolera, co dodatkowo ułatwia rozgrywkę na różnych platformach. Dla fanów nietypowych gier akcji z elementami strategii i humorem, ten tytuł może okazać się ciekawym odkryciem.

Źródło: Steam