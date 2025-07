Psychologiczny horror bez jumpscare’ów. Zagraj za darmo w Echoveil

Tajemniczy motel i horror bez jumpscare’ów. Echoveil: The Last Guest to najnowsza gra za darmo na Steam. Nie martwcie się, to nie jest żadna promocja.

Z zewnątrz wygląda zwyczajnie: stary motel na odludziu, zapomniany przez świat, ale wciąż jakimś cudem oświetlony i pełen porzuconych walizek. W środku? Coś, czego nie sposób wytłumaczyć. I teraz możesz to sprawdzić zupełnie za darmo, bo Echoveil: The Last Guest wylądowało na Steamie jako darmowa produkcja.

Gra za darmo o motelu, z którego nikt nie wraca

W Echoveil wcielasz się w dziennikarza, który przypadkiem trafia na pozornie opuszczony motel ukryty głęboko w lesie. Szukasz tylko schronienia, ale to, co czeka za drzwiami, wywraca rzeczywistość do góry nogami. Każdy pokój skrywa tajemnice. Czasem coś się przesuwa. Czasem cień wygląda… nie tak, jak powinien. A co najgorsze – masz wrażenie, że coś cię obserwuje.

Gra celuje w fanów narracyjnych horrorów i tzw. walking simów. Nie znajdziesz tu tanich jump scare’ów, bo zamiast nich twórcy obiecują gęsty klimat, dziwne dźwięki i poczucie nieustannego niepokoju. Trzeba eksplorować, zbierać notatki i dzienniki, analizować porzucone przedmioty. W ten sposób odkrywasz, co wydarzyło się z gośćmi, którzy podobno nigdy nie wymeldowali się z tego miejsca.

To króciutka przygoda, bo całość można ograć w 20–30 minut. Tym bardziej warto, jeśli lubisz klimat rodem z psychologicznych thrillerów i mrocznych opowieści o zaginionych ludziach.

Źródło: Steam