RPG w klimacie science-fiction do ogrania za darmo na Steam. Świeża premiera

Gra za darmo w postaci Sector Unknown – Prologue już na Was czeka na Steam! Wstępną wersję nadciągającego izometrycznego RPG-a sprawdzicie bez opłat.

Na Steam właśnie zadebiutowała kolejna darmowa gra. Choć to jedynie prolog, z pewnością zainteresuje fanów klimatycznych przygód science fiction. Sector Unknown: Prologue to wprowadzenie do pełnej wersji gry, w którym możemy na własnej skórze poczuć niepokojącą atmosferę porzuconej stacji kosmicznej.

Gra za darmo w formie kosmicznego RPG-a

W Sector Unknown wcielamy się więc w postać astronauty, który budzi się na pokładzie tajemniczej stacji kosmicznej. Szybko okazuje się, że coś poszło bardzo nie tak – sztuczna inteligencja, która miała czuwać nad misją, może nie być tym, za kogo się podaje. Zadaniem gracza jest eksploracja, rozwiązywanie zagadek, unikanie zagrożeń i próba przetrwania w odizolowanym, futurystycznym środowisku.

Sector Unknown – Prologue to izometryczna gra RPG w tajemniczym sektorze kosmosu. Rozbitkowie na opuszczonej planecie budują bazę, nawiązują sojusze lub dominują frakcje, prowadząc bunt przeciwko handlowej korporacji. – głosi opis produkcji

Prolog oferuje jednak fragment pełnej historii, koncentrując się na budowaniu napięcia, klimacie i wprowadzeniu do mechanik. Rozgrywka łączy elementy przygodówki, gry RPG oraz lekkiego survivalu. Wszystko to opakowane jest w klimatyczną oprawę audiowizualną inspirowaną klasycznymi thrillerami science fiction.

Tytuł zbiera już pierwsze opinie, które chwalą atmosferę i tajemniczy klimat. Warto sprawdzić, szczególnie że gra jest dostępna całkowicie za darmo, bez ograniczeń czasowych. Pamiętajcie również o innych nowościach bez płacenia. Na Steam znajdziecie naprawdę solidny horror. Zaś na IndieGala czeka hardcore’owa platformówka.

