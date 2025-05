Fani grozy muszą pobrać ten tytuł. Dostępny jest całkowicie za darmo

King of Silence – gra za darmo na Steam, w której cisza to jedyna broń. Unikaj dźwięków, walcz z paranoją i zmierz się z demonem, który nienawidzi hałasu.

Na Steam wylądowała właśnie nowa darmowa gra z gatunku horroru psychologicznego – King of Silence. To klimatyczna produkcja, w której najmniejszy dźwięk może sprowadzić na ciebie zagładę. Gracz wciela się w dziecko uwięzione w opuszczonej świątyni, zamieszkałej przez tajemniczego i przerażającego Króla Milczenia. Jedno jest pewne: krzyczeć tu nie warto.

Gra za darmo dla fanów grozy

Fabuła przenosi nas do wioski, gdzie lokalne legendy krążą wokół starożytnej, zrujnowanej świątyni. Mieszkańcy wierzą, że zamieszkuje ją istota, która od wieków nie toleruje dźwięków. Bohater – dziecko, które przypadkiem trafia do środka – musi przetrwać, zachowując absolutną ciszę. Odgłosy prowadzą bowiem wprost do konfrontacji z demonem.

Rozgrywka jest minimalistyczna, ale intensywna. Gracz ma do dyspozycji jedynie latarkę – bez broni, bez mapy, bez zbędnych podpowiedzi. Kluczową rolę odgrywa tu mechanika zdrowia psychicznego, która reaguje na działania gracza. Im większy stres i hałas, tym bardziej otoczenie zaczyna wariować, wpływając na końcowe zakończenie gry.

Twórcy stawiają na mroczny klimat, napięcie i dźwięk, który ma odgrywać kluczową rolę. Grę osadzono w lokacji, która przypomina pradawną świątynię – pełną symboliki, tajemnic i niepokojących detali. W miarę eksploracji gracz może odkryć więcej o naturze tego miejsca i samego Króla Milczenia.

King of Silence dostępne jest ponadto za darmo na Steam i nie wymaga żadnych opłat. To propozycja idealna na jedno wieczorne podejście – zwłaszcza dla tych, którzy cenią sobie bardziej psychologiczny niż typowo jumpscare’owy horror.

