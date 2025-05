Jeśli lubicie wymagające, hardcore’owe gry, ten tytuł możecie teraz odebrać bez opłat

Na platformie IndieGala pojawiła się kolejna gra do odebrania za darmo. Tym razem znowu padło na Risk of Pain – wymagającą platformówkę w stylu retro, która miesza cyberpunkową estetykę z hardcore’owym poziomem trudności. Jeśli lubisz gry, które nie prowadzą za rękę i każą uczyć się na własnych błędach – to coś dla Ciebie.

Gra za darmo – trudne poziomy, retro i synthwave w tle

Risk of Pain oferuje szereg zróżnicowanych poziomów, w których liczy się zarówno logiczne myślenie, jak i precyzja skoków. Na każdym kroku czyhają śmiertelne pułapki, zagadki i przeszkody wymagające sprytu. Gracz wciela się w fioletowego bohatera z błyszczącymi oczami, który biegle porusza się po ścianach, potrafi skakać z miejsca na miejsce i przyklejać się do różnych obiektów. To właśnie jego parkourowe zdolności są kluczem do przetrwania.

Poziomy stają się coraz trudniejsze wraz z postępami, więc śmierć jest tu stałym towarzyszem. Gra nie wybacza błędów, ale za to daje mnóstwo satysfakcji, gdy uda się w końcu dotrzeć do mety. Całość dopełnia synthwave’owy soundtrack i oprawa graficzna utrzymana w pikselowej stylistyce retro z nutą cyberpunku.

Risk of Pain można odebrać już teraz za darmo, logując się na swoje konto i przypisując grę do biblioteki. Warto się pośpieszyć – tego typu promocje zazwyczaj trwają tylko przez ograniczony czas.

Źródło: IndieGala