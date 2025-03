Gra za darmo dla fanów Five Nights At Freddy’s i podobnych. Survival horror w pięknym parku

Seria Five Nights At Freddy’s zapoczątkowała cały ten boom na „maskotkowe” horrory. Chodzi oczywiście o gry, w których przeciwko nam stają mordercze maskotki, czasami w formie animatronicznych zabawek, a czasami jako efekt jakiegoś porąbanego eksperymentu. Z Bushido Ragners jest podobnie, z tym, że w odróżnieniu od wielu innych jest naprawdę udana.

Tym razem jednak wybierzemy się do pięknego parku przyrody, w którym przyjdzie nam przeżyć bliskie spotkania z tamtejszymi maskotkami. Szybko dowiemy się, że park jest tak naprawdę miejscem bytowania wygłodniałych, krwiożerczych animatroników, które tylko czekają, aby zatopić zęby w gardle głównej bohaterki. A my – klasycznie – musimy jej pomóc uniknąć tego losu.

Pod dość ciekawą otoczką skrywa się survival horror eksploracyjny. Cała mechanika zabawy skupia się przede wszystkim na błądzeniu przez korytarze, rozwiązywanie zagadek i uciekanie przed potworami. Co ciekawe – gracze „pozytywnie” oceniają ten tytuł. Chwalą klimat, solidną oprawę wizualną i brak jakichkolwiek problemów z optymalizacją. A to, niestety, współcześnie dość rzadkie.

Bushside Rangers to niezależny survival horror, w którym wcielamy się w postać niechętnej Very, młodej dziewczyny, która włamuje się do opuszczonego parku przyrody „Bushside Rangers Nature Park”, próbując powspominać jego nagłe zamknięcie przed laty. Niestety dla niej, czas spędzony w parku staje się coraz dłuższy, gdy dryfuje w kierunku króliczej nory, w którą powoli, ale nieuchronnie się wplątuje. Podczas wizyty w tym pełnym natury parku jest zmuszona walczyć z jego starymi maskotkami i innymi przerażającymi wrogami. Nawet po latach wciąż żyją… i głodują.

– głosi opis gry na Steam