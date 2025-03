„Przytłaczająco pozytywny” odbiór na Steam. Darmowa premiera robi furorę

Mało która premiera gry za darmo jest w stanie z taką siłą zainteresować graczy. ENA: Dream BBQ to się jednak udało i to naprawdę wyjątkowo.

W końcu mówimy nie tylko o naprawdę dużym zainteresowaniu już na samą premierę, ale i praktycznie samych dobrych recenzjach. Gra szybko po debiucie zgarnęła aż 99% pozytywnych opinii i tyle też ich ma w momencie pisania tego artykułu. Ocen jednak cały czas przybywa i istnieje spora szansa na to, że finalny wynik będzie inny. Jeśli jednak brać pod uwagę niecałe 700 pierwszych osób, które zagrały w ten tytuł, jest wyjątkowo dobrze.

Wyjątkowa i niepowtarzalna gra za darmo w postaci ENA: Dream BBQ

I wcale to zresztą nie dziwi, bo niejaki Joel G chciał rozpocząć za sprawą ENA: Dream BBQ całą serię, przeznaczoną dla graczy szukających czegoś zupełnie nowego, odmiennego od reszty. Z jednej strony już sam zwiastun jest tak dziwaczny, sugerujący wyraźne inspiracje twórczością Luisa Buñuela, Hideo Kojimy, a miejscami nawet niektórymi pomysłami rodem ze studia Ghibli, że po prostu krzyczy wprost do nas: „zagraj!”. Ja nie omieszkam, zwłaszcza, że cała gra dostępna jest za darmo.

Opisanie, o co w tym chodzi, to ciężko zadanie. I to tak wyjątkowo, bo sam do końca nie wiem i zapewne nawet się nie dowiem, gdy już włączę grę. Wygląda na surrealistyczną wyprawę w głąb dziwacznej krainy w otoczce przygodowej gry eksploracyjnej.

„ENA! Mamy robotę do wykonania, więc przestań marzyć i skup się! I nie waż się wplątywać w żadne kłopoty po drodze… Zrozumiano?!”. Pierwsza interaktywna przygoda z serii ENA autorstwa Joela G. Graj jako ENA, szukając Szefa, którym każdy chce być. Odkrywaj dziwne światy, podejmuj się pobocznych zadań i spotykaj zarówno słodkie, jak i kwaśne postacie na swojej drodze. – czytamy w opisie produkcji

Gracze są zachwyceni praktycznie wszystkim – od wyjątkowej oprawy audiowizualnej, przez świetnie nakreślone postacie i „tożsamość”, o jakiej marzy rzekomo wiele większych gier AAA. „Absolutnie ocieka osobowością, nawet przez pierwsze pół godziny. Zdecydowanie widać ogromny wysiłek włożony w tę grę” – pisze jeden z graczy. „Żadna gra nigdy nie dorówna oprawie wizualnej oferowanej przez tę grę” – zachwyca się inny. „Świetna gra, nie mogę się doczekać więcej” – punktuje trzeci. No cóż – chyba nie da się tego polecić bardziej.

