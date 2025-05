Darmowa premiera na Steam pokochana przez graczy. Klimatyczna gra już dostępna

Triage to nowa medyczna gra za darmo na Steam, w której wcielacie się w lekarza usiłującego uleczyć tajemniczą plagę. Mocna fabuła i świetny klimat to główne wyznaczniki tej pozycji.

Na Steamie pojawiła się nowa darmowa perełka dla fanów mrocznych klimatów i nietypowych opowieści — Triage. To debiutancka gra studenckiego studia 5’Digital. Tytuł przenosi nas do miasteczka Stagmarch, gdzie jako lekarz musimy zmierzyć się z tajemniczą chorobą mutującą mieszkańców. Naszym zadaniem jest diagnozowanie i leczenie pacjentów, jednak ograniczone zasoby medyczne i pogarszający się stan chorych zmuszają nas do podejmowania trudnych decyzji.

Nowa gra za darmo na Steam – Triage

Triage bardzo mocno przypomina kultową serię Pathologic. Atmosfera niepokoju, ograniczone zasoby i konieczność podejmowania moralnie trudnych wyborów sprawiają, że każda decyzja ma znaczenie. Styl graficzny i narracja budują gęsty klimat, kojarzący się z klasyczną, gotycką grozą. Całe doświadczenie nie jest długie, bo zakończenie poznacie w około godzinę, choć możecie przechodzić ją kilkukrotnie, ze względu na nieliniowość fabuły.

Na Steamie Triage zbiera pozytywne opinie od graczy, którzy chwalą ją za unikalny klimat i angażującą rozgrywkę. Choć liczba recenzji jest jeszcze niewielka, pierwsze reakcje są obiecujące. Gracze doceniają też fakt, że gra jest dostępna za darmo, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną propozycją dla miłośników nietypowych przygodówek.

Jeśli szukasz czegoś świeżego, klimatycznego i wymagającego, Triage może być strzałem w dziesiątkę. Zresztą, ciężko się czepiać, skoro to studencki, darmowy projekt.

Źródło: Steam