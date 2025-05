Dziwne, że to gra za darmo! 100% pozytywnych recenzji, imponująca przygoda

Dla fanów Machinarium czy Samorost, ta nowa gra za darmo może okazać się wyjątkowym doświadczeniem, łączącym klasyczną rozgrywkę z nowatorską oprawą wizualną. Zatem pobierajcie na Steam, bo naprawdę warto.

W maju 2025 roku na platformie Steam zadebiutowała gra za darmo Poco, która wywarła imponujące wrażenie na fanach przygodówek. Ta darmowa przygodówka point-and-click wyróżnia się unikalnym połączeniem ręcznie malowanych teł 2D z trójwymiarowymi animacjami 3D, oferując surrealistyczną podróż przez świat pełen zapomnianych przedmiotów i niezwykłych istot.

Poco – gra za darmo na imponujacym poziomie

Gracze wcielają się w Poca, dwucalowego klauna, którego wygnano z wędrownego cyrku. Nasz bohater wylądował w Below World. To tajemnicze miejsce, gdzie trafiają wszystkie porzucone i zepsute rzeczy z górnych światów. W tej niezwykłej krainie Poco zaprzyjaźnia się z homunkulusami, czyli dziwacznymi stworzeniami reprezentującymi pięć zmysłów. Wspólnie z nimi planujemy zbudować rakietę, by powrócić do swojego świata.

Gra oferuje klasyczną mechanikę przygodówek point-and-click, wzbogaconą o interaktywne minigry i zagadki logiczne. Gracze będą eksplorować różnorodne lokacje, zbierać przedmioty i rozwiązywać łamigłówki, które przybliżą ich do celu Poca. Szczególną uwagę przyciąga artystyczna oprawa graficzna – ręcznie malowane tła oraz rysunkowe animacje 3D tworzą unikalny, baśniowy klimat gry.

Poco – pobierz za darmo na Steam

Choć gra jest stosunkowo krótka, oferując około 2-3 godzin zabawy, jej unikalny styl artystyczny i urokliwa fabuła zdobyły uznanie wśród graczy. Użytkownicy Steam wystawili dotychczas 51 recenzji, z których średnia wynosi 10/10!

Poco – co chwalą gracze w swoich recenzjach?

Styl artystyczny – ręcznie malowane tła, unikalny styl wizualny i połączenie 2D z 3D robią ogromne wrażenie.

– ręcznie malowane tła, unikalny styl wizualny i połączenie 2D z 3D robią ogromne wrażenie. Muzyka i atmosfera – ścieżka dźwiękowa została wielokrotnie wyróżniona jako “piękna”, “klimatyczna” i przypominająca estetykę ENA Dream BBQ.

– ścieżka dźwiękowa została wielokrotnie wyróżniona jako “piękna”, “klimatyczna” i przypominająca estetykę ENA Dream BBQ. Postacie i fabuła – gracze pokochali postaci (szczególnie Poco!), chwaląc grę za “urok”, “czar” i zaskakujące zakończenia.

– gracze pokochali postaci (szczególnie Poco!), chwaląc grę za “urok”, “czar” i zaskakujące zakończenia. Rozgrywka – łatwa, przystępna, ale angażująca. Wielu użytkowników przeszło grę w całości w jednej sesji.

Nieliczne uwagi:

Niektórzy recenzenci zauważyli, że zakończenia mogą być nieco zbyt nagłe lub że chcieliby po prostu… więcej tej gry.

lub że chcieliby po prostu… więcej tej gry. Gra jest krótka, ale przy założeniu, że jest darmowa i stworzono ją niezależnie, jest to wybaczalne i nawet imponujące.

Źródło: Steam