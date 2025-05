Nowa gra za darmo na Steam dla fanów Call of Juarez: Gunslinger

Na Steam właśnie wskoczyła nietypowa, darmowa gra akcji dla fanów strzelanek z szalonym klimatem. The Chroma from the Wasteland to nowy FPS free-to-play, który wrzuca gracza prosto wewnątrz rozpędzonego pociągu w realiach Dzikiego Zachodu. Brzmi znajomo? Tym razem za wszystkim stoi mroczna siła i gang, który dawno porzucił resztki rozsądku.

Gra za darmo, western o pociągu

Wcielasz się tu w samotnego rewolwerowca, który musi pokonać gang szaleńców okupujących pociąg. Każdy wagon to nowa walka, a całość przypomina połączenie klasycznych westernów z klimatem nadprzyrodzonej grozy i lekko surrealistycznym stylem.

Unikalnym mechanizmem gry jest łańcuch do chwytania broni. Gdy zestrzelisz wroga, możesz szybko przyciągnąć jego giwerę i od razu zacząć jej używać – bez podnoszenia, bez przestojów. W grze dostępnych jest siedem zróżnicowanych rodzajów broni, a szybkie przełączanie między nimi i odpowiednie ich wykorzystywanie to klucz do przetrwania.

Do tego dochodzą elementy okultystyczne – wrogowie są coraz bardziej szaleni, spaczeni i przypominają raczej ofiary rytuału niż zwykłych bandytów. Klimat grozy i niepokoju tylko rośnie z każdym kolejnym wagonem.

Choć to mała, niezależna produkcja, już teraz przyciąga uwagę swoim pomysłem i stylem. Gra jest w pełni darmowa, nie zawiera mikropłatności i może być świetną odskocznią dla każdego fana nietypowych shooterów.

