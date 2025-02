Serwis rozdaje grę za darmo. Strzelanka w stylu kina akcji lat 90.

Jest pewien polski tytuł, który przed laty miał zamiar wypełnić pustkę choćby po Indiana Jonesie w segmencie gier wideo. Deadfall Adventures okazało się niezłe, ale tylko „niezłe”. Omawiana tu jednak produkcja nie ma z tym tytułem praktycznie nic wspólnego, prócz… nomen omen samego tytułu. Deadfall to jednak zupełnie inna bajka i nie radzę mylić obydwu tych gier.

Gra za darmo dla fanów staroszkolnego kina akcji

Zaprojektowana przez niezależne studio BekkerDev Studio strzelanka utrzymana w widoku izometrycznym może pochwalić się pozytywnymi opiniami na Steam (aż 96% recenzji społeczności jest pozytywna), a do tego ciekawym settingiem. Trafimy bowiem do tajnej bazy naukowców na odległej wyspie, w celu wytropienia i zidentyfikowania nie tylko badaczy odpowiedzialnych za makabryczne eksperymenty, ale również i znalezienia żołnierzy, z którymi zaginął kontakt. Nie liczcie jednak na żaden horror ani nic – to oda do kina akcji lat 80. i 90.

Aby przypisać ten tytuł do konta, wystarczy… je posiadać. Proste, prawda? Zakładacie je całkowicie za darmo i nie ma tu żadnych ukrytych opłat. Potem wchodzicie pod podany powyżej link, klikacie „Add to library” i to wszystko. Już możecie cieszyć się dynamicznym shooterem dla fanów retro i nie tylko.

