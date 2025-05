Nowa premiera do sprawdzenia za darmo na PS4 i PS5. Gra powstawała 22 lata

Gra za darmo na do sprawdzenia PS5 i PS4 – pirackie demo Captain Blood już dostępne . Nie potrzebujesz PS Plus, żeby zagrać. Wystarczy pobrać i odpalić na konsoli

Captain Blood to jeden z tych tytułów, który niemal przeszedł do legendy, zanim w ogóle trafił na półki sklepowe. Teraz jednak ten piracki hack’n’slash wraca z hukiem, a darmowa wersja demonstracyjna dostępna na PlayStation Store pozwala każdemu sprawdzić, co gra ma do zaoferowania. Nie musisz mieć PS Plus, żeby zagrać – wystarczy PS4 lub PS5 i odrobina miejsca na dysku.

Klasyka z Karaibów – gra za darmo do sprawdzenia na PS4 i PS5

Akcja gry rozgrywa się w XVII-wiecznych Karaibach, gdzie jako tytułowy kapitan Blood wyruszasz na krwawą i złotodajną wyprawę. Do dyspozycji masz pistolety, armaty, szable i całe mnóstwo pirackiej fantazji, której nie powstydziłby się sam Jack Sparrow. Rozgrywka to mieszanka klasycznego hack’n’slasha z szybką walką, dużą ilością wrogów i efektownymi wykończeniami. Całość utrzymana jest w stylu znanym z początku lat 2000, z lekkim liftingiem na potrzeby nowych konsol. Dla jednych to plus, ale wielu graczy może poczuć się, jakby faktycznie odpaliło tytuł sprzed wielu lat.

Demo można pobrać bez żadnych dodatkowych opłat i bez konieczności wykupienia jakiejkolwiek subskrypcji. Nie da się go streamować – nawet posiadacze PS Plus Premium muszą zainstalować je lokalnie. Nie wiadomo dokładnie, ile godzin zabawy oferuje wersja demonstracyjna ani czy zapis przejdzie do pełnej gry, ale to i tak dobra okazja, żeby sprawdzić, czy pirackie życie to coś dla ciebie.

Gra ma za sobą długą i wyboistą drogę. Zaczęła powstawać 22 lata temu (sic!) i przez lata tułała się po limbo deweloperskim. Teraz wraca, żeby dać graczom odrobinę brutalnej, nostalgicznej przygody z dużą dawką sieczki i prochu strzelniczego. Jeśli lubisz pirackie klimaty, to nie ma co czekać – demo czeka już w PS Store.

