Przygoda w otwartym świecie za darmo. Odbierajcie grę, jest mało czasu

Deep Despair 3 jako gra za darmo na PC! Otwarty świat, lochy, klasy postaci i hordy potworów. To wszystko czeka na Ciebie bez opłat.

Masz ochotę na nową przygodę w survivalowym klimacie? Dobrze się składa, bo przez ograniczony czas możesz zgarnąć za darmo Deep Despair 3, czyli rozbudowaną grę akcji z otwartym światem i elementami RPG. Tytuł dostępny jest na platformie IndieGala i wystarczy jedno kliknięcie, by trafił na twoje konto na zawsze.

Gra za darmo od IndieGala

Deep Despair 3 to bezpośrednia kontynuacja poprzednich odsłon, ale nie musisz się martwić. Jeśli ich nie znasz, i tak się odnajdziesz. Twórcy gruntownie przebudowali wiele mechanik, wprowadzili zupełnie nowe systemy i rozbudowali świat. Można tu także walczyć, eksplorować, budować bazy, sadzić marchewki, kopać głęboko pod ziemią i bronić się przed krwawymi atakami hord nocnych potworów.

Co ważne, gra daje ogromne możliwości personalizacji. Do wyboru jest pięć klas postaci: wojownik, łucznik, mag, medyk i miotacz, a każda z nich ma wiele unikalnych bonusów i opcji rozwoju. Można budować swoją postać w dowolnym stylu, inwestując w cechy i umiejętności.

Jak wspmniałem, walka została mocno poprawiona względem poprzednich części. Pojawił się przecież unik, są nowe animacje ataków i możliwość blokowania ciosów dowolną bronią. Do tego dochodzi rozbudowany system modyfikacji ekwipunku. Broń, zbroje i narzędzia można ulepszać, naprawiać i ostrzyć, tworząc unikalne przedmioty.

Ponadto świat gry jest naprawdę różnorodny. Odwiedzisz mroczne bagna, słoneczne plaże, zamarznięte pustkowia i upiorne lochy prowadzące do tajemniczych Głębin. Do tego dochodzi całkiem nietypowy system głodu – jedzenie nie tylko napełnia brzuch, ale też wzmacnia twoje statystyki, jak HP, stamina czy mana. Jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, Deep Despair 3 to zdecydowanie dobra okazja, ale tylko przez krótki czas. Wystarczy wejść na stronę IndieGala i odebrać grę za darmo.

Źródło: IndieGala