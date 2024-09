SpongeBob wkracza do Brawl Stars, czyli mnóstwo nowości w szalenie popularnej, darmowej grze

Brawl Stars to niezwykle popularna mobilna gra za darmo, na którą warto zwrócić uwagę szczególnie teraz – gdy trafił do niej świat SpongeBoba.

Jeśli nie znacie, to zapewne omija Was jeden z największych mobilnych fenomenów, bo Brawl Stars pobrano już ponad 1,3 mld razy, co w samym tylko 2024 roku poskutkowało topowym miejscem wśród pobrań sklepów mobilnych w 66 krajach.

Brawl Stars x SpongeBob, czyli gra za darmo z nowościami

Jeśli ktoś nie oglądał SpongeBoba, to nie miał dzieciństwa! No dobra, żartuję przecież, bo każdy lubi co innego, choć nie da się zaprzeczyć twierdzeniu, że to jedna z najbardziej popularnych postaci seriali i filmów animowanych w historii. Kanciasta gąbka o żółtym zabarwieniu wraz z przyjaciółmi trafiła do gry Brawl Stars, darmowej produkcji mobilnej cieszącej się gigantycznym zainteresowaniem graczy. I nic dziwnego – to nie tylko po prostu dobra gra, ale i taka, która wcale nie atakuje nas zewsząd mikrotransakcjami.

Deweloperzy poinformowali, że w grze odpalili specjalne wydarzenie celebrujące 25. urodziny animacji i jej postaci: SpongeBoba, Patryka, Skalmara, Pana Kraba i Sandy. Od 5 września do 2 października 2024 roku gracze mogą cieszyć się nowościami związanymi z popularną marką Nickelodeon. Oznacza to wspomniane już nowe postacie, dodatkowe skórki, a także mapę Bikini Dolnego. Mało? Są też nowiutkie przedmioty charakterystyczne dla serialu jak klarnet, kraboburger czy napój wodorostowy. Wszyscy zmierzą się również w nowych trybach, jak choćby w polowaniu na meduzy.

Wydarzenie ruszyło już pełną parą, co zresztą nie dziwi, bo do promocji zaprzęgnięto popularnego aktora i gwiazdę wrestlingu, Johna Cenę! Ten, jak się okazuje, sam jest fanem SpongeBoba.

Jako długoletni fan gier Supercell i miłośnik SpongeBoba, nie mogłem oprzeć się nutce nostalgii, która stanowiła bez wątpienia zachętę do podjęcia tej współpracy. SpongeBob w świcie Brawl Stars to zdecydowanie szalony pomysł, a ja całym sercem go popieram. Fani z pewnością czekali na tak epicki duet na ringu! – mówi John Cena

Sam spot reklamowy utrzymany jest w charakterystycznym, komediowym tonie, a fani Ceny po prostu muszą go obejrzeć. Załączamy go poniżej!

Źródło: informacja prasowa