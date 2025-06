Darmowa gra dla fanów znanego rapera. Cały album w formie gry

Aesop Rock’s Black Hole Superette Experience właśnie trafiło na Steam i to całkowicie za darmo. Ale nie dajcie się zwieść pozorom. To nie jest zwykły symulator chodzenia po sklepie. To bardziej jak trip przez hip-hopową świadomość Aesopa, gdzie półki uginają się nie pod makaronem, tylko pod ukrytymi znaczeniami, dźwiękami i wersami. Do tego dochodzą elementy gry logicznej, muzycznej, a nawet metafizycznej.

Gra za darmo w postaci czystej dziwności

W tej surrealistycznej przygodzie gracz przemierza wnętrze fikcyjnego sklepu spożywczego, który przypomina coś pomiędzy narkotycznymi snami a najgłębszymi zakamarkami jakiegoś dziwnego internetowego forum. Celem jest eksploracja i odnajdywanie fragmentów albumu Black Hole Superette, ale też czegoś więcej. Aesop wrzuca tu swoje „mądrości” jak cukierki do koszyka. Trzeba je tylko znaleźć i poskładać w coś sensownego. Całość działa płynnie, nie wymaga sprzętu NASA i śmiga nawet na Steam Decku.

Gra nie ma ani poziomów trudności, ani fabuły w klasycznym sensie. Jest za to tonę klimatu, dużo humoru i mnóstwo tzw. deep cutów. Fani rapera będą zachwyceni, bo to coś więcej niż muzyka. To cała filozofia w formie sklepu. A jeśli jesteś nowicjuszem? Nadal warto. Bo nawet jeśli nie zrozumiesz każdego wersetu, to i tak nie zapomnisz tej podróży.

Źródło: Steam