Gra za darmo tylko do dzisiaj. Kilka godzin, aby zachować ją na zawsze

Bąki, clicker i 100 osiągnięć. Ta gra za darmo dostępna jest tylko do dzisiaj! A Story About Farting zdejmuje kaganiec cenowy na platformie Steam.

Jeśli myśleliście, że w grach indie widzieliście już wszystko, to… nie. A Story About Farting na Steam udowadnia, że granice absurdu i kreatywności wciąż można przesuwać. I to za darmo, bo do 2 czerwca do 19:00 możecie dorwać ten tytuł bez płacenia ani złotówki. Normalnie kosztuje 8,99 zł, więc to niezła okazja, żeby sprawdzić, co tu właściwie się dzieje.

Zobacz także: Wcześniej kosztowało 160 zł, ale teraz średniowieczne RPG jest za darmo na Steam

Obrzydliwe, ale to przynajmniej gra za darmo

Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły clicker. Ale tylko pozornie. Tu klikaniem wypuszczamy bąki, zdobywamy osiągnięcia (aż 100!) i odblokowujemy postacie z gatunku „nigdy tego nie zapomnę” – m.in. Wąsatą Świnię, Pijanego Karalucha i Pierdzącą Krowę. Całość okraszona jest humorem, który balansuje między totalnym absurdem a zaskakującą… szczerością egzystencjalną? Albo po prostu dopatruję się tu czegoś nad wyraz.

Fabuła? Oczywiście, że jest. Twórcy mówią o „wzruszającej i pełnej zwrotów akcji historii o pierdzeniu” – i to nie jest żart. Wcielamy się w Starego Grzyba i poznajemy jego (i nie tylko jego) odlotową drogę życiową. Podobno gra ma koniec, ale nikt nie daje gwarancji, że go kiedykolwiek zobaczysz. Szczerze? Nigdy nie spodziewałem się, że takie rzeczy będę tu pisał…

Na Steamie gra zbiera „mieszane” opinie, a użytkownicy chwalą ją za kreatywność, dystans i to, że jest po prostu inna. To krótka przygoda – od 2 do 4 godzin – ale zdecydowanie zapadająca w pamięć. Więc jeśli potrzebujecie czegoś głupiego, śmiesznego, dziwnego i… w pewnym sensie genialnego, to A Story About Farting czeka. Ale tylko do dzisiaj, do godziny 19:00.

Źródło: Steam