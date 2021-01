Film Borderlands. Prace nad produkcją ruszyły

Prace nad ekranizacją gry Borderlands nabierają rozpędu. Twórcy wyruszają kręcić film na Węgry.

Nad produkcją pracuje Eli Roth, znany z pracy nad takimi widowiskami jak: Bękarty Wojny, Klaun, Grindhouse: Death Proof czy Aftershock. Miasto chaosu. The Hollywood Reporter poinformowało, że Adam Goodman (szef węgierskiej firmy MidAtlantic) potwierdził, iż film Borderlands będzie kręcony na Węgrzech.

Adam Goodman poinformował o tym słowami:

Jesteśmy otwarci na filmy Lionsgate, Borderlands, robimy trzeci sezon Jacka Ryana dla Paramount TV i realizujemy projekt Marvela, o którym ze zwykłych względów bezpieczeństwa nie mogę mówić.

Pierwsza odsłona kultowej serii Borderlands, rozgrywa się na planecie Pandora. Czterech łowców przybywa w to miejsce, by znaleźć wszystkie fragmenty klucza, niezbędne do otwarcia skarbca. W środku mają się kryć: władza, pieniądze, sława i technologia. Zastanawiające jest to czy ekranizacja tytułu studia Gearbox Software w jakiejś mierze będzie bazowała na scenariuszu gry. Póki co pozostaje czekać na nowe informacje dotyczące projektu.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.