Fight Night Round 5? Nie, nadchodzi boks nowej generacji

Raczej nie doczekamy się Fight Night Round 5, ale nie oznacza to, że fani wirtualnego boksu będą się nudzić. Oto ESports Boxing Club – nowa generacja boksu w grach wideo.

Sportowe gry wideo wciąż są szalenie popularne. FIFA, NFL i F1 to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety, fani sportów walki nie mają zbyt wielu produkcji do wyboru. Dobrych gier traktujących o boksie lub MMA nie ma praktycznie wcale.

Wkrótce się to jednak zmieni. Studio Steel City Interactive opracowuje grę ESports Boxing Club. To next-genowy symulator boksu, na który musieliśmy bardzo, bardzo długo czekać. Twórcy podzielili się już paroma ważnymi konkretami.

Zapomnijcie o Fight Night Round 5. ESBC wygląda fenomenalnie

Po pierwsze warto wspomnieć, że to nie projekt-widmo, który jest po prostu szumnie zapowiadany. Gra rozwija się od dłuższego czasu i znajduje się aktualnie w wersji alfa. Twórcy wkrótce rozpoczną testy we wczesnym dostępie na PC, a konkretnie na platformie Steam. Produkcja ma trafić do graczy w ciągu paru najbliższych miesięcy. Nie znamy jeszcze konkretnej ceny.

Twórcy stawiają na realizm i next-genową oprawę. Gra już we wczesnej wersji wygląda obłędnie, a rozgrywka prezentuje się bardzo satysfakcjonująco. Na naszych ekranach ujrzymy znane ringi i sale treningowe z całego świata. Fanów boksu najbardziej zainteresuje jednak to, kim zagramy w ESBC. Do gry trafi wiele znanych twarzy. Oto niektórzy z ujawnionych zawodników:

Sugar Ray Robinson

Rocky Marciano

Floyd Patterson

Roy Jones Jr.

Amir Khan

Eddie Hall (nie, to nie żart!)

Aktualnie zakontraktowano 65 profesjonalnych zawodników. Twórcy obiecują, że zadbają o więcej znanych twarzy i wydadzą je w ramach DLC oraz aktualizacji. Poza samymi bokserami ujrzymy też znanych prezenterów, promotorów i trenerów. Pełną listę potwierdzonych sław znajdziecie w tym miejscu.

Jak sama nazwa wskazuje, ESBC będzie grą nastawioną na starcia z innymi graczami. Steel City Interactive posiada licencję na zielony i złoty pas WBC i tytuł mistrza świata IBF. Do tego dochodzą pasy regionalne. To będzie prawdziwy rarytas dla fanów zawodowego boksu. Oczywiście pojawi się też możliwość stworzenia własnego boksera.

Poza trybem multiplayer możemy też liczyć na coś dla pojedynczego gracza. Twórcy obiecują, że do gry trafi rozbudowany tryb kariery, w którym ulepszymy naszych bokserów oraz wyposażymy ich w licencjonowany sprzęt. Po wydaniu gry pojawi się w niej również tryb fabularny i zostanie on udostępniony w formie aktualizacji.

Deweloperzy chętnie chwalą się materiałami z gry. Poniżej znajdziecie kilka fragmentów rozgrywki wraz z komentarzem jednego z twórców. Przyznacie sami, że wygląda to naprawdę fenomenalnie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.