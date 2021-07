Zobaczcie nowy gameplay z next-genowego boksu. ESBC wygląda coraz lepiej

Twórcy ESBC udostępnili w sieci nowy gameplay wraz z komentarzem dewelopera. „Next-genowy boks” zapowiada się coraz ciekawiej.

Nie tak dawno temu zapowiedziano eSports Boxing Club – symulacyjną grę akcji, w której przyjdzie nam wziąć udział w bokserskich pojedynkach. Tak dobrze zapowiadającej się produkcji z boksem na głównym planie nie widzieliśmy od bardzo dawna.

Twórcy regularnie podrzucają graczom świeże informacje o ESBC. Tym razem w sieci pojawił się gameplay, na którym deweloper omawia parę elementów rozgrywki. Widać, że tytuł zaliczył postęp względem poprzednich pokazów i rozwija się zgodnie z planem. Oprawa i animacje stoją na całkiem przyzwoitym poziomie.

Niestety, nadal nie wiemy, kiedy ESBC trafi do sprzedaży. Przypomnę, że gra zadebiutuje docelowo we wczesnym dostępie i będzie w nim rozwijana. Twórcy zdecydowali się na taki model, bowiem będą mogli lepiej przystosować swoją produkcję do oczekiwań graczy. Dodatkowo deweloperzy chcą przyjmować uwagi od osób, które kupią grę we wczesnym dostępie.

Na pełną premierę poczekamy więc jeszcze sporo czasu, co może rozczarowywać. Za to pierwszą, grywalną wersję produkcji sprawdzimy jeszcze w ciągu najbliższych miesięcy. Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość.