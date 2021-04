FIFA traci umowę z ważną drużyną. PES wita znany klub u siebie

FIFA od EA Sports musi powoli żegnać się z jednym z włoskich zespołów. Konami przejęło licencję dla siebie i wrzuci znaną drużynę do PES.

Konkurencja na rynku gier sportowych nie jest przesadnie napięta. Wyjątkiem są produkcje piłkarskie, gdzie gry EA Sports przyciągają sporo graczy i jeszcze więcej kontrowersji, a Konami wraz z PES robi po prostu swoje i również ma wielu zwolenników.

Rywalizację najlepiej widać po rotacjach licencji i braku poszczególnych klubów w grach z serii FIFA i PES. Konami ogłosiło kolejną umowę, która pozbawi EA Sports dostępu do znanej drużyny. Zespół S.S.C Napoli zawita do futbolowej gry Japończyków już wkrótce.

Nie oznacza to jednak, że tegoroczna odsłona serii EA zadebiutuje bez włoskiego klubu. Umowa dotycząca ekskluzywności Napoli wejdzie w życie dopiero w sezonie 2022/23. W efekcie fani EA pożegnają się z zespołem dopiero w przyszłym roku.

Konami zbiera tym samym coraz więcej uwagi miłośników włoskiego futbolu. Wcześniej firma podpisała umowy z AS Roma i Juventusem Turyn. Oba zespoły pojawiły się w grach EA pod zmienionymi nazwami, bez swoich strojów oraz stadionów i z niestandardowymi herbami. Podobnie najpewniej będzie w przypadku Napoli.

Dodatkowo nie możemy wykluczać, że do czasu premiery przyszłorocznych piłkarskich gier podpisane zostaną kolejne umowy zarówno po stronie EA, jak i Konami. Obie firmy mocno ze sobą rywalizują i chyba nikogo by to nie zdziwiło.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.