EA wyłączy serwery kolejnej gry. Lubiana wyścigówka odejdzie po 12 latach na emeryturę

Electronic Arts oficjalnie ogłosiło, że na początku października tego roku wyłączone zostaną serwery Need for Speed: Rivals.

Jedna z bardziej cenionych gier wyścigowych poprzedniej dekady zbliża się do końca swojej sieciowej kariery. To produkcja, która pierwotnie zadebiutowała aż dwanaście lat temu, jeszcze w 2013 roku, wówczas wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Kilka dni później pojawiła się jednak też na komputerach osobistych i konsolach PlayStation 3 oraz Xbox 360. Na koniec trafiła także na Xboksa One w tym samym miesiącu.

EA wyłączy serwery gry Need for Speed: Rivals

Przedstawiciele korporacji Electronic Arts oficjalnie poinformowali, że już niedługo, bo jeszcze w bieżącym roku wyłączone zostaną serwery gry Need for Speed: Rivals. To kolejny tytuł z katalogu wydawcy, który straci swoje funkcje sieciowe w nadchodzących miesiącach. Rivals zadebiutowało jako dwudziesta główna odsłona tej niezwykle popularnej serii wyścigowej, którą zapoczątkowano jeszcze w 1995 roku.

Za grę odpowiadały studia Ghost Games i Criterion. Produkcja spotkała się z pozytywnym przyjęciem, choć nie obyło się niestety bez problemów technicznych na premierę. Mimo to tytuł zyskał uznanie jako jeden z solidniejszych przedstawicieli serii w latach 2010. Zamknięcie serwerów oznacza koniec trybu wieloosobowego na pecetach, PlayStation 4 oraz Xboksach One. Gra wciąż będzie dostępna w sprzedaży. Nadal będzie też grywalna w trybie offline. Tytuł można również znaleźć w katalogu abonamentu EA Play.

Rivals będzie siódmą grą z serii, która traci funkcje sieciowe w tej dekadzie. Październik będzie szczególnie przykrym miesiącem pod tym względem. Dzień wcześniej EA wyłączy serwery NHL 21, a później także Madden 22 i FIFA 23. Rivals dołączy do tych gier 7 października; wtedy serwery gry zostaną wyłączone.

