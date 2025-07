Electronic Arts wstrzymuje serię Need for Speed. Nowe doniesienia

Speedhunters przestało działać z powodu decyzji EA o wstrzymaniu prac nad Need for Speed – tak twierdzi jeden z autorów strony.

Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom, które pojawiły się w sieci, seria Need for Speed może zostać wstrzymana na czas nieokreślony. Przynajmniej tak sugeruje Matthew Everingham, współpracownik serwisu Speedhunters. Jak napisał na swoim Instagramie, Electronic Arts miało „zamrozić Need for Speed”, a co za tym idzie – wstrzymać finansowanie dla strony Speedhunters, która od lat funkcjonowała przy wsparciu wydawcy.

Need for Speed wstrzymane? Koniec finansowania Speedhunters

Speedhunters było blogiem i zarazem zespołem fotografów oraz miłośników motoryzacji. Serwis nie był wprawdzie bezpośrednio związany z grami, ale promował kulturę samochodową związaną z serią NFS. Ostatni wpis na stronie pochodzi z 8 kwietnia 2025 roku. Od tego czasu strona pozostaje nieaktywna.

W praktyce Electronic Arts nie wydało żadnego oficjalnego komunikatu. Trzeba tutaj zaznaczyć, że wszystkie te doniesienia wpisują się w szerszy kontekst. Ostatnia odsłona cyklu, Unbound, pojawiła się na rynku w 2022 roku. Mimo lepszego przyjęcia niż wcześniejsze części, nie osiągnęła wyników sprzedażowych, które przekonałyby wydawcę do szybkiego stworzenia kontynuacji. Jesienią, konkretnie w 2023 roku, Criterion Games, czyli jedno z głównych studiów odpowiedzialnych za serię, przesunięto do zespołu pracującego nad nowym Battlefieldem.

Niedawno informowaliśmy Was również o tym, że Electronic Arts oficjalnie zakończy działanie usług sieciowych w Rivals z 2013 roku. Wyłączenie serwerów nastąpi w tym przypadku 7 października 2025 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy seria Need for Speed powróci w przyszłości. Wszystko jednak wskazuje na to, że priorytety EA są obecnie skierowane w stronę innych marek.

Źródło: Wccftech